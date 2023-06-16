Lifebox'ın abone sayısı 2 milyona ulaştı

Veriler nasıl korunuyor?
Turkcell’in açıklamasında veri güvenliği hakkında bilgilere de yer verildi. Kullanıcıların dosyaları Turkcell’in veri merkezlerinde 1’i asıl 2’si birebir aynı, 3 kopya halinde uçtan uca güvenle yedekleniyor. Global olarak belirlenen tüm standartlara ve sertifikalara sahip olan Turkcell’in veri merkezlerindeki dosyalar hem ülke içinde kalıyor hem de çoklu güvenlik mimarisiyle korunuyor. Kullanıcılar Lifebox uygulamasındaki verilerine parmak izi, yüz tanıma veya şifre koyarak kişisel güvenliğini de sağlayabiliyor.
Yapay zeka destekli özellikler
Lifebox, yapay zeka destekli çeşitli özelliklere sahip. Kullanıcıların yedeklediği fotoğraflardaki kişi ve objeler yapay zekayla tanımlanarak otomatik hikayeler oluşturulabiliyor. Aynı fotoğraflar, kullanıcının onayıyla silinerek hafızada yer açılıyor. Photopick özelliği, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak isteyip hangi fotoğrafı seçeceğine karar veremeyenler için hangisinin daha çok beğeni alacağını tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi