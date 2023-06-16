Tam Boyutta Gör Samsung, özellikle son tepe modellerinde renk seçiminde oldukça iyi bir alana girmiş durumda. Özellikle Galaxy S23 Ultra renkleri son derece başarılı bulunuyor. Ancak firma için bunlar yeterli değil gibi zira Samsung, Galaxy S23 Ultra için iki yeni “çarpıcı” renk daha getireceğini duyurdu.

Galaxy S23 Ultra'ya yeni renkler geliyor

Samsung India Twitter hesabından paylaşılanlara göre bu iki renk o kadar etkileyici olacak ki insanlarda "WOOOW!" etkisi bırakacak. Elbette bu bir pazarlama söylemi olsa da gösterilen iki renk de göze oldukça hoş geliyor. Samsung henüz bu iki yeni renge ne isim vereceğini söylemedi, ancak paylaşılan teaser mavi ve bakıra yakın bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ek olarak, henüz bu renklerin ne zaman mevcut olacağı da açıklamış değil.

Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce sızdırıldı 15 sa. önce eklendi

Yeni renkler telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmayacak. Bu bağlamda Galaxy S23 Ultra özelliklerini unutanlar için kısa bir özet geçelim. Samsung'un amiral gemisi telefonu, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,8 inçlik devasa bir ekranla geliyor. Her şeye güç veren çip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy iken, 12GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanı sunuluyor. Ana kamera 200 megapiksel ve oldukça başarılıyken telefonda Wi-Fi 6e ve Bluetooth 5.3 güncel teknolojiler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, Galaxy S23 Ultra için iki yeni çarpıcı renk getiriyor