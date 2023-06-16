Samsung, Galaxy S23 Ultra için iki yeni çarpıcı renk getiriyor

Galaxy S23 Ultra'ya yeni renkler geliyor
Samsung India Twitter hesabından paylaşılanlara göre bu iki renk o kadar etkileyici olacak ki insanlarda "WOOOW!" etkisi bırakacak. Elbette bu bir pazarlama söylemi olsa da gösterilen iki renk de göze oldukça hoş geliyor. Samsung henüz bu iki yeni renge ne isim vereceğini söylemedi, ancak paylaşılan teaser mavi ve bakıra yakın bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ek olarak, henüz bu renklerin ne zaman mevcut olacağı da açıklamış değil.
Yeni renkler telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmayacak. Bu bağlamda Galaxy S23 Ultra özelliklerini unutanlar için kısa bir özet geçelim. Samsung'un amiral gemisi telefonu, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,8 inçlik devasa bir ekranla geliyor. Her şeye güç veren çip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy iken, 12GB'a kadar RAM ve 1TB depolama alanı sunuluyor. Ana kamera 200 megapiksel ve oldukça başarılıyken telefonda Wi-Fi 6e ve Bluetooth 5.3 güncel teknolojiler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi