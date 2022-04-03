Lightning girişli Android telefonu geliştirildi

iPhone’ların en sevilmeyen özelliği olan Lightning girişi, özellikle USB-C’nin popülerliğinin artması ile oldukça nefret görmeye başladı. Apple, iPad’lere USB-C girişi getirse de, ısrarla USB-C destekleyen bir iPhone üretmedi. Geçtiğimiz aylarda, bu problemi çözmeye karar veren mühendis ve YouTuber Ken Pillonel, iPhone X’e şarj ve veri destekleyen bir USB-C portu geliştirimişti. Daha sonra açık arttırma ile bu cihazı $86,000’a satan Ken, şimdi de yeni bir projeyi tamamladı.
Lightning girişli Samsung Galaxy A51
Başarılı mühendis Ken Pillonel, iPhone projesinin ardından Lightning girişini bir Android telefonuna eklemeye karar vermiş. Ken, aklı olan herhangi birinin bu projeyi denemeyeceğini ve yapmasının tek sebebin keyif için olduğunu da belirtti. Engadget ile röportajında projenin ciddi anlamda kompleks olduğunu ve kutunun dışında düşünmesi gerektiğini belirtmiş. Ayrıca Ken, Lightning kablolarının yalnızca Apple cihazları ile çalıştığını bu yüzden de kabloyu sanki bir iPhone’a bağlıymış gibi kandırması gerektiğini belirtmiş. Ken, yakında tüm süreci anlatan bir YouTube videosu yükleyecek.Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/04/01/android-phone-with-lightning-port/ https://www.engadget.com/engineer-makes-the-worlds-first-android-phone-with-a-lighting-port-060049380.html https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/DD5E/production/_110607665_fox04742-pic.jpg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa