Lightning girişli Android telefonu geliştirildi

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iPhone’ların en sevilmeyen özelliği olan Lightning girişi, özellikle USB-C’nin popülerliğinin artması ile oldukça nefret görmeye başladı. Apple, iPad’lere USB-C girişi getirse de, ısrarla USB-C destekleyen bir iPhone üretmedi. Geçtiğimiz aylarda, bu problemi çözmeye karar veren mühendis ve YouTuber Ken Pillonel, iPhone X’e şarj ve veri destekleyen bir USB-C portu geliştirimişti. Daha sonra açık arttırma ile bu cihazı $86,000’a satan Ken, şimdi de yeni bir projeyi tamamladı.

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Lightning girişli Samsung Galaxy A51

Başarılı mühendis Ken Pillonel, iPhone projesinin ardından Lightning girişini bir Android telefonuna eklemeye karar vermiş. Ken, aklı olan herhangi birinin bu projeyi denemeyeceğini ve yapmasının tek sebebin keyif için olduğunu da belirtti. Engadget ile röportajında projenin ciddi anlamda kompleks olduğunu ve kutunun dışında düşünmesi gerektiğini belirtmiş. Ayrıca Ken, Lightning kablolarının yalnızca Apple cihazları ile çalıştığını bu yüzden de kabloyu sanki bir iPhone’a bağlıymış gibi kandırması gerektiğini belirtmiş. Ken, yakında tüm süreci anlatan bir YouTube videosu yükleyecek.

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Lightning girişli ilk Android telefonu