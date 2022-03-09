Apple, bu sene yeni bir tasarıma sahip şarj cihazı tanıtabilir

Apple , yeniden tasarlanan 16 inç MacBook Pro için 140W USB-C güç adaptörü biçiminde ilk GaN (galyum nitrür) güç adaptörünü geçen yıl piyasaya sürdü. Söylentilere göre Apple, öncekilerden daha küçük, GaN teknolojisinden yararlanan yeni bir şarj cihazını bu sene çıkarabilir.
Apple bu sene GaN tabanlı 30W şarj cihazını piyasaya sürebilir
Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, Apple bu yıl şarj cihazlarının daha az ısı üretmesini sağlayan galyum nitrür (GaN) kullanılan yeni bir 30W şarj cihazını tanıtabilir. Kuo, yeni şarj cihazının muhtemelen Apple'ın mevcut 30W şarj cihazından daha küçük olmasını sağlayacak “yeni bir form faktörü tasarımına” sahip olabileceğinin altını çiziyor.
Apple bu yeni şarj cihazını, iPhone, iPad veya MacBook Air gibi daha düşük watt değeri gerektiren cihazlar için tasarlamış olabilir. Yeni 30W şarj cihazının uyumlu cihazların kutusunda gönderilip gönderilmeyeceği henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..