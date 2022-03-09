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Apple , yeniden tasarlanan 16 inç MacBook Pro için 140W USB-C güç adaptörü biçiminde ilk GaN (galyum nitrür) güç adaptörünü geçen yıl piyasaya sürdü. Söylentilere göre Apple, öncekilerden daha küçük, GaN teknolojisinden yararlanan yeni bir şarj cihazını bu sene çıkarabilir.

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Apple bu sene GaN tabanlı 30W şarj cihazını piyasaya sürebilir

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Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun Twitter'da yaptığı paylaşıma göre, Apple bu yıl şarj cihazlarının daha az ısı üretmesini sağlayan galyum nitrür (GaN) kullanılan yeni bir 30W şarj cihazını tanıtabilir. Kuo, yeni şarj cihazının muhtemelen Apple'ın mevcut 30W şarj cihazından daha küçük olmasını sağlayacak “yeni bir form faktörü tasarımına” sahip olabileceğinin altını çiziyor.

Apple bu yeni şarj cihazını, iPhone, iPad veya MacBook Air gibi daha düşük watt değeri gerektiren cihazlar için tasarlamış olabilir. Yeni 30W şarj cihazının uyumlu cihazların kutusunda gönderilip gönderilmeyeceği henüz belli değil.

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Apple, bu sene yeni bir tasarıma sahip şarj cihazı tanıtabilir