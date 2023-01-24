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    Lightyear, güneş enerjisiyle çalışan otomobil projesini rafa kaldırdı

    Elektrikli otomobil şirketi Lightyear, sadece birkaç ay önce üretmeye başladığı güneş enerjisiyle çalışan otomobilinin üretimini durdurdu. Firma daha ucuz bir araba üretmeye odaklanacak.
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    Lightyear 0 Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil şirketi Lightyear, bundan sadece üç ay önce yaklaşık 270.000 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip güneş enerjisiyle çalışan Lightyear 0 otomobilini üretmeye başlamıştı. Ancak firma tarafından gelen yeni açıklama ile Lightyear 0 üretiminin durdurulduğu ilan edildi.

    Güneş enerjili Lightyear 0'ın ömrü kısa oldu

    Lightyear’ın yayınladığı blog gönderisinde firmanın stratejik yeniden yapılanma sürecine girdiği ve bunun da bir parçası olarak maliyet odaklı hareket edeceği belirtiliyor. Lightyear tüm odağını 2025’in sonlarında üretime geçmesi planlanan Lightyear 2 otomobiline çevireceğini söylüyor. Lightyear 2’nin 40.000 dolar altında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

    2019'da tanıtılan Lightyear 0 üstünde bulunan beş metrekarelik güneş panelleri sayesinde 70 kilometrelik menzile ulaşabiliyordu. Lightyear’ın bu çözümü halihazırda elektrikli araçlarda görmeye pek alışık olmadığımız bir şeydi. Firma bu aracından 946 adet üretmeyi hedefliyordu ancak üç aylık süre zarfında ne kadar üretildiğini belirsiz. Firma ayrıca Lightyear 0 üretiminde birkaç zorluklar ile karşılaştığını söylüyor.

    Lightyear 0 tamamıyla üst düzey bir araç olarak konumlandırılıyordu fakat bu yılki CES’te duyurulan Lightyear 2 çok daha farklı bir segmentte bulunuyor. Şirket yaptığı sunumda Lightyear 2 için “Lightyear 0'ın tüm yeniliklerini piyasa fiyatının çok altında devralacağını" söylemişti.  Halihazırda ise bu araç için 20.000 ön sipariş alındığı da aktarılıyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/23/23568154/lightyear-0-stopped-production-2-ev https://lightyear.one/articles/lightyear-decides-to-fully-focus-on-lightyear-2
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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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