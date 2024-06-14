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    LinkedIn'de yeni dönem: Premium aboneler yapay zekayla iş arayabilecek

    LinkedIn, yapay zekayı premium kullanıcılarıyla buluşturuyor. Kullanıcıların özgeçmişlerini uyarlama ve iş bulma aşamasına yardımcı olmak için yeni yapay zeka destekli özellikler sunuyor.
    Premium aboneler LinkedIn'de yapay zekayla iş arayabilecek
    LinkedIn, kullanıcıların iş bulmasına, özgeçmişlerini uyarlamasına ve hatta yapay zeka sohbet robotlarından tavsiye almasına yardımcı olmak için yeni yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Bu yeni özellikler yalnızca premium abonelere sunulacak.

    Yapay zeka özgeçmişinizi belirli bir işe göre uyarlamanıza yardımcı olabilir

    LinkedIn baş ürün sorumlusu Tomer Cohen, "Bana Detroit'te en az 100.000 dolar kazandıran uzaktan pazarlama işi bul" şeklinde sorular sorulabileceğini söylüyor. Sonuçlar iyiyse bunun potansiyel işleri aramanın yararlı bir yolu olduğunu düşünüyor.

    LinkedIn ayrıca özgeçmişinizi inceleyebilir ve belirli bir iş ilanı için özgeçmişinizi iyileştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir. Bu yeni özellikle özgeçmiş yükleyebilecek, geri bildirim alabilecek ve yapay zeka ile etkileşimli olarak düzenlemeler yapabileceksiniz.

    Yapay zekanın da yardımıyla sıfırdan bir ön yazı oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç eklenecek. LinkedIn'in bu özellikleri geçen yılın sonlarında test etmeye başladığı biliniyor. Ayrıca LinkedIn akışındaki gönderileri özetleme yeteneği de premium abonelere kolaylık sağlayacak.

    LinkedIn yapay zekayı yalnızca iş bulmanıza yardımcı olmak için kullanmıyor. Ayrıca, işle ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuşabileceğiniz uzmanların yapay zeka kişiliklerini pilot olarak kullanmaya başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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