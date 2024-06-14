LinkedIn'de yeni dönem: Premium aboneler yapay zekayla iş arayabilecek

Yapay zeka özgeçmişinizi belirli bir işe göre uyarlamanıza yardımcı olabilir
LinkedIn baş ürün sorumlusu Tomer Cohen, "Bana Detroit'te en az 100.000 dolar kazandıran uzaktan pazarlama işi bul" şeklinde sorular sorulabileceğini söylüyor. Sonuçlar iyiyse bunun potansiyel işleri aramanın yararlı bir yolu olduğunu düşünüyor.
LinkedIn ayrıca özgeçmişinizi inceleyebilir ve belirli bir iş ilanı için özgeçmişinizi iyileştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir. Bu yeni özellikle özgeçmiş yükleyebilecek, geri bildirim alabilecek ve yapay zeka ile etkileşimli olarak düzenlemeler yapabileceksiniz.
Yapay zekanın da yardımıyla sıfırdan bir ön yazı oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç eklenecek. LinkedIn'in bu özellikleri geçen yılın sonlarında test etmeye başladığı biliniyor. Ayrıca LinkedIn akışındaki gönderileri özetleme yeteneği de premium abonelere kolaylık sağlayacak.
LinkedIn yapay zekayı yalnızca iş bulmanıza yardımcı olmak için kullanmıyor. Ayrıca, işle ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuşabileceğiniz uzmanların yapay zeka kişiliklerini pilot olarak kullanmaya başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.