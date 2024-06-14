LinkedIn'de yeni dönem: Premium aboneler yapay zekayla iş arayabilecek

LinkedIn, kullanıcıların iş bulmasına, özgeçmişlerini uyarlamasına ve hatta yapay zeka sohbet robotlarından tavsiye almasına yardımcı olmak için yeni yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Bu yeni özellikler yalnızca premium abonelere sunulacak.

Yapay zeka özgeçmişinizi belirli bir işe göre uyarlamanıza yardımcı olabilir

LinkedIn baş ürün sorumlusu Tomer Cohen, "Bana Detroit'te en az 100.000 dolar kazandıran uzaktan pazarlama işi bul" şeklinde sorular sorulabileceğini söylüyor. Sonuçlar iyiyse bunun potansiyel işleri aramanın yararlı bir yolu olduğunu düşünüyor.

LinkedIn ayrıca özgeçmişinizi inceleyebilir ve belirli bir iş ilanı için özgeçmişinizi iyileştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir. Bu yeni özellikle özgeçmiş yükleyebilecek, geri bildirim alabilecek ve yapay zeka ile etkileşimli olarak düzenlemeler yapabileceksiniz.

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Yapay zekanın da yardımıyla sıfırdan bir ön yazı oluşturmanıza yardımcı olacak bir araç eklenecek. LinkedIn'in bu özellikleri geçen yılın sonlarında test etmeye başladığı biliniyor. Ayrıca LinkedIn akışındaki gönderileri özetleme yeteneği de premium abonelere kolaylık sağlayacak.

LinkedIn yapay zekayı yalnızca iş bulmanıza yardımcı olmak için kullanmıyor. Ayrıca, işle ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için konuşabileceğiniz uzmanların yapay zeka kişiliklerini pilot olarak kullanmaya başlıyor.

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Premium aboneler LinkedIn'de yapay zekayla iş arayabilecek