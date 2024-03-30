Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, şimdilerde Pixel Watch 3 akıllı saati de dahil olmak üzere yeni Pixel cihazları üzerinde çalışıyor. Geçmiş sızıntılara göre iki farklı boyut seçeneği ile gelecek Pixel Watch 3'ün batarya özellikleri ise yakın zamanlı sertifika sızıntıları sayesinde ortaya çıktı.

Pixel Watch 3'ün batarya kapasitesi, selefi ile neredeyse aynı

Google Pixel Watch 3, G1QME model numarasıyla Dekra ve Safety Korea sertifikasyon sitelerinde ortaya çıktı. Sertifika sitesindeki verilere göre Pixel Watch 3'ün 307mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu, Pixel Watch 2'de bulunan 304mAh bataryaya göre sadece 3mAh'lik bir artış. Birinci nesilde bulunan 294mAh'e kıyasla ise mütevazı bir artış denebilir.

Motorola Razr 50 Ultra ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım 5 gün önce eklendi

Cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise Pixel Watch 2'nin boyutundan dolayı eleştiri alan Google, Pixel Watch 3'te bu eleştirilerden ders çıkararak iki farklı boyut seçeneği sunabilir. Ayrıca Pixel Watch 3'ün, Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 SoC'si tarafından desteklenmesi de beklenen diğer özellikler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Google Pixel Watch 3'ün batarya ayrıntıları ortaya çıktı