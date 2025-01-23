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    İddia: LinkedIn, yapay zekayı eğitmek için özel mesajları kullanıyor!

    LinkedIn, Premium üyelerinin açtığı davayla karşı karşıya. Kullanıcılar, LinkedIn'in yapay zeka modellerini eğitmek için izinsiz olarak özel mesajları ve diğer verileri kullandığını iddia ediyor.
    LinkedIn yapay zeka eğitme izinsiz özel mesajlar Tam Boyutta Gör
    İş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn'in üretken yapay zeka modellerini eğitmek için Premium kullanıcılarının özel mesajlarını izin almadan üçüncü taraflarla paylaştığı iddia ediliyor. Dava, milyonlarca LinkedIn Premium abonesinin olduğu ABD’deki bir mahkemede açıldı. İşte detaylar:

    LinkedIn, Ağustos ayında kullanıcıların verilerini paylaşıp paylaşmayacaklarını kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni bir ayar tanıttı ancak kısa bir süre sonra politikayı tekrar güncelledi. Güncellenen politikada kullanıcı, verilerini paylaşmamayı seçse bile LinkedIn’in yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanılabileceğini belirtilmişti. Politikada ayrıca, AI eğitimi için kullanılan herhangi bir verinin kaldırılamayacağı veya geri alınamayacağı da yazıyordu.

    LinkedIn: Bunlar hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddialar!

    Dava, LinkedIn'in Premium kullanıcılarının özel bilgilerini izinsiz paylaşarak güvenlik ihlali oluşturduğunu iddia ediyor. Kullanıcılar maddi tazminat (kişi başı 1000 dolar) talep ediyor.

    Üretken yapay zeka modellerini eğitmek için internetten veri toplamak yeni bir şey değil. AI şirketleri bu konuda davalar da dahil olmak üzere incelemeye tabi tutuldu. Örneğin; Mark Zuckerberg'in Llama AI modellerini eğitmek için korsan e-kitap ve makalelerden oluşan bir veri kümesi olan LibGen'in kullanımını onayladığı ortaya çıkarıldı. Büyük gazeteler de Microsoft ve OpenAI’a dava açmıştı.

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