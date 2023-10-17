Linkedln gelirleri arttı: 1384 çalışanını işten çıkardı

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Microsoft'un iş ağı platformu LinkedIn, bu yıl ikinci kez büyük bir işten çıkarma hamlesi yapıyor. Pazartesi günü yapılan açıklamada, LinkedIn'in yaklaşık 668 çalışanını işten çıkaracağı duyuruldu.

LinkedIn, bu yılın başlarında Mayıs ayında 716 çalışanı işten çıkardığını açıklamıştı ve bu hamlenin "daha fazla çeviklik ve büyüme için yeniden örgütlenme" gerekliliği olduğunu vurgulamıştı. Şimdi yapılan açıklamada ise işten çıkarmaların, "karar alma süreçlerini düzenlemek" amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Linkedln toplamda bu yıl içerisinde 1.384 çalışanını işten çıkarmış olacak.

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Microsoft da bu yıl içinde bir dizi işten çıkarma duyurusu yapmıştı, bunlar arasında 10.000 pozisyonun kaldırılması da bulunuyor.

Öte yandan, LinkedIn'in büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz mali yılda platformun geliri ilk kez 15 milyar doları aştı. LinkedIn, son dönemde "Influencer'lar ve CEO'lar markalarını LinkedIn'e taşıyor" başlıklı haberlerle dikkat çekti.

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