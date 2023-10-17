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    Anlık Bildirim

    Linkedln gelirleri arttı: 1384 çalışanını işten çıkardı

    İş ağı platformu Linkedln bu yıl gelirlerini rekor düzeyde arttırmasına rağmen toplamda 716 çalışanını işten çıkarmıştı. Şİmdi ise platform 668 çalışanı daha işten çıkartacak.

    Linkedln 1384 çalışanını işten çıkardı! Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un iş ağı platformu LinkedIn, bu yıl ikinci kez büyük bir işten çıkarma hamlesi yapıyor. Pazartesi günü yapılan açıklamada, LinkedIn'in yaklaşık 668 çalışanını işten çıkaracağı duyuruldu.

    LinkedIn, bu yılın başlarında Mayıs ayında 716 çalışanı işten çıkardığını açıklamıştı ve bu hamlenin "daha fazla çeviklik ve büyüme için yeniden örgütlenme" gerekliliği olduğunu vurgulamıştı. Şimdi yapılan açıklamada ise işten çıkarmaların, "karar alma süreçlerini düzenlemek" amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Linkedln toplamda bu yıl içerisinde 1.384 çalışanını işten çıkarmış olacak.

    Microsoft da bu yıl içinde bir dizi işten çıkarma duyurusu yapmıştı, bunlar arasında 10.000 pozisyonun kaldırılması da bulunuyor.

    Öte yandan, LinkedIn'in büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz mali yılda platformun geliri ilk kez 15 milyar doları aştı. LinkedIn, son dönemde "Influencer'lar ve CEO'lar markalarını LinkedIn'e taşıyor" başlıklı haberlerle dikkat çekti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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