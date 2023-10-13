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    Anlık Bildirim

    Qualcomm'da işler iyi gitmiyor: 1258 çalışanıyla yollarını ayırıyor

    Qualcomm düşen satışlar, azalan gelirler ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek Kaliforniya'daki iki ofisinde toplam 1258 çalışanının işine son verecek.

    Qualcomm'da işler iyi gitmiyor: 1258 kişi işten çıkarılıyor Tam Boyutta Gör

    Mobil çip pazarının en büyük oyuncularından olan Qualcomm Kaliforniya'daki iki ofisinde toplam 1258 çalışanıyla yollarını ayırıyor. Şirketin Kaliforniya İş Geliştirme Departmanı'na yaptığı başvuruya göre genel merkezinin bulunduğu San Diego'da 1064, Santa Clara'daki ofisinde ise 194 çalışanının işine son verecek. Bu rakam 51 bin çalışana sahip olan şirketin iş gücünün %2.5'ine denk düşüyor.

    Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde çip pazarındaki durgunluğun ardından düşen gelirler nedeniyle böyle bir karar aldığı bildiriliyor. Qualcomm'un başvurusuna göre işten çıkarmalar 13 Aralık'a kadar gerçekleştirilerek yeniden yapılanmaya gidilecek.

    Huawei siparişleri azaltıyor

    Qualcomm, "makroekonomik ve talep ortamında devam eden belirsizlik" nedeniyle gelirlerinin azalması riskiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz ay analist Ming-Chi Kuo, Qualcomm'un Huawei'nin kendi çiplerine ve yerel ortaklarına yönelmesi sebebiyle Qualcomm'dan çip alımını azaltabileceğini söylemişti. Çinli üretici 2023 yılında şimdiye kadar Qualcomm'dan 40 milyonun üzerinde SoC almış durumda. Önümüzdeki sene bu rakamın önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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