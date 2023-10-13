Qualcomm'da işler iyi gitmiyor: 1258 çalışanıyla yollarını ayırıyor

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Mobil çip pazarının en büyük oyuncularından olan Qualcomm Kaliforniya'daki iki ofisinde toplam 1258 çalışanıyla yollarını ayırıyor. Şirketin Kaliforniya İş Geliştirme Departmanı'na yaptığı başvuruya göre genel merkezinin bulunduğu San Diego'da 1064, Santa Clara'daki ofisinde ise 194 çalışanının işine son verecek. Bu rakam 51 bin çalışana sahip olan şirketin iş gücünün %2.5'ine denk düşüyor.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde çip pazarındaki durgunluğun ardından düşen gelirler nedeniyle böyle bir karar aldığı bildiriliyor. Qualcomm'un başvurusuna göre işten çıkarmalar 13 Aralık'a kadar gerçekleştirilerek yeniden yapılanmaya gidilecek.

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Huawei siparişleri azaltıyor

Qualcomm, "makroekonomik ve talep ortamında devam eden belirsizlik" nedeniyle gelirlerinin azalması riskiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz ay analist Ming-Chi Kuo, Qualcomm'un Huawei'nin kendi çiplerine ve yerel ortaklarına yönelmesi sebebiyle Qualcomm'dan çip alımını azaltabileceğini söylemişti. Çinli üretici 2023 yılında şimdiye kadar Qualcomm'dan 40 milyonun üzerinde SoC almış durumda. Önümüzdeki sene bu rakamın önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

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