Apple Silicon işlemcili Mac'lere artık Windows 11 kurulabiliyor

Sanallaştırma programı WMware, Apple silicon çipli Mac’lere Windows 11 desteği getiren güncellemeyi yayınladı. WMware Fusion 22H2 sürümü ile Parallels Desktop kullanma zorunluluğu kalktı.

Windows 11 22H2 güncellemesiyle gelecek olan yenilikler 4 gün önce eklendi

Parallels Desktop'a ücretsiz alternatif

Popüler sanallaştırma uygulaması WMware’ın Mac sürümü Mac bilgisayara Windows kurmak isteyen kullanıcılar için seçeneklerden biri. WMware, Apple’ın yeni M1 ve M2 çipleri (Apple silicon) için desteği hala test ediyor ve artık Windows 11 destekleniyor.

Parallels Desktop 17, kullanıcıların Windows 11’i Mac’te çalıştırmanıza imkan tanıyor; şimdi bir seçenek daha var: WMware Fusion. Fusion’ın Mac sürümü için yayınlanan teknik önizleme, Parallels Desktop’a benzer deneyim sunuyor.

Yeni sanal TPM modülü, hem Intel hem de silikon işlemcili Mac bilgisayarlarda herhangi bir hack gerekmeden Windows 11’i çalıştırmayı mümkün kılıyor. WMware artık Windows Arm tabanlı bilgisayarlar için ekran kartı sürücüleri sunuyor; ancak bu, yüksek sistem gereksinimli oyunların çok rahat oynanacağı anlamına gelmiyor.

Tam Boyutta Gör

Mac için WMware Fusion’ın yeni sürümü, Parallels ile aynı sınırlamaya sahip; farklı işlemci mimarisi için tasarlanmış işletim sistemi açılma sorunu yaşatıyor. Bu, Apple silikon çipli Mac kullanıcısı olarak Arm Windows ve Arm Linux ile sınırlı olduğunuz anlamına geliyor. Eski Intel işlemcili Mac’lerde işletim sistemleri için daha fazla seçenek sunuluyor. WMware ayrıca hala macOS sanal makineleri desteklemiyor.

Test sürecinde WMware Fusion ücretsiz olarak kullanılabilecek. WMware Fusion teknik önizleme sürümü Wmware sitesinden indirilebiliyor.

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Apple Silicon Mac'lere artık Windows 11 kurulabiliyor