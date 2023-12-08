Tam Boyutta Gör Unix benzeri bir işletim sistemi ailesi olan Linux, 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızda bulunuyor. Ve şimdi görünüşe göre kendi Mavi Ekran bildirim mesajına sahip olacak. Phoronix, Linux sistemleri için systemd'nin en son sürümünün, Linux dağıtımlarında tam ekran hata mesajı oluşturabilen bir systemd-bsod hizmeti ile birlikte geldiğini bildirdi.

Linux için Mavi Ekran dönemi

Mavi Ekran hatası Windows'ta olduğu gibi, Linux versiyonu da hataları kaydetmek için bir acil durum aracı olarak kullanılacak. Bir Linux sistemi önyükleme yapamazsa, önyükleme sorununa neyin neden olduğu hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu bulunan tam ekran bir mesaj oluşturulacak. Bu özelliğin, insanlara açık kaynaklı araçlar üzerinde çalışmaları için staj imkanı sağlayan bir grup olan Outreachy projesinin bir parçası olarak eklendiği bildiriliyor.

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systemd-bsod özelliği hala deneysel ve GitHub değişiklik günlüğünde hala değişime tabi olduğu belirtiliyor, ancak systemd Ubuntu, Fedora, Debian ve Red Hat dahil olmak üzere çoğu Linux dağıtımının temel bir parçası. Dolayısıyla bu BSOD özelliğinin 2024 yılı boyunca pek çok Linux dağıtımında karşımıza çıkması muhtemel.

Öte yandan Linux’ta şimdiye kadar böyle bir hata mesajı yoktu. Sadece yazılımsal veya donanımsal bir sorun oluştuğunda “Kernel Panic” olarak adlandırılan bir hata alınıyordu. Bu hata alındığında çoğu durumda işletim sistemi çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca işletim sistemi daha fazla hasar alınmaması ve hatanın teşhisini kolaylaştırmak için durur ve olağan durumlarda yeniden başlatma sürecine girer. Yeni systemd-bsod özelliği hataların kaynağını bulmak için önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

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Linux kendi “Mavi Ekran” hatasına kavuşuyor