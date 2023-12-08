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    Anlık Bildirim

    Linux kendi “Mavi Ekran” hatasına kavuşuyor

    Linux dağıtımları henüz Windows veya MacOS’lar kadar yaygın olmasa da bunların hayatımızdaki önemi sanılandan daha büyük. Ve şimdi, Linux dağıtımları kendi Mavi Ekran hatalarına sahip olacak.
    Linux kendi “Mavi Ekran” hatasına kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Unix benzeri bir işletim sistemi ailesi olan Linux, 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızda bulunuyor. Ve şimdi görünüşe göre kendi Mavi Ekran bildirim mesajına sahip olacak. Phoronix, Linux sistemleri için systemd'nin en son sürümünün, Linux dağıtımlarında tam ekran hata mesajı oluşturabilen bir systemd-bsod hizmeti ile birlikte geldiğini bildirdi.

    Linux için Mavi Ekran dönemi

    Mavi Ekran hatası Windows'ta olduğu gibi, Linux versiyonu da hataları kaydetmek için bir acil durum aracı olarak kullanılacak. Bir Linux sistemi önyükleme yapamazsa, önyükleme sorununa neyin neden olduğu hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu bulunan tam ekran bir mesaj oluşturulacak. Bu özelliğin, insanlara açık kaynaklı araçlar üzerinde çalışmaları için staj imkanı sağlayan bir grup olan Outreachy projesinin bir parçası olarak eklendiği bildiriliyor.

    systemd-bsod özelliği hala deneysel ve GitHub değişiklik günlüğünde hala değişime tabi olduğu belirtiliyor, ancak systemd Ubuntu, Fedora, Debian ve Red Hat dahil olmak üzere çoğu Linux dağıtımının temel bir parçası. Dolayısıyla bu BSOD özelliğinin 2024 yılı boyunca pek çok Linux dağıtımında karşımıza çıkması muhtemel.

    Öte yandan Linux’ta şimdiye kadar böyle bir hata mesajı yoktu. Sadece yazılımsal veya donanımsal bir sorun oluştuğunda “Kernel Panic” olarak adlandırılan bir hata alınıyordu. Bu hata alındığında çoğu durumda işletim sistemi çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca işletim sistemi daha fazla hasar alınmaması ve hatanın teşhisini kolaylaştırmak için durur ve olağan durumlarda yeniden başlatma sürecine girer. Yeni systemd-bsod özelliği hataların kaynağını bulmak için önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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