Linux kendi “Mavi Ekran” hatasına kavuşuyor

Linux için Mavi Ekran dönemi
Mavi Ekran hatası Windows'ta olduğu gibi, Linux versiyonu da hataları kaydetmek için bir acil durum aracı olarak kullanılacak. Bir Linux sistemi önyükleme yapamazsa, önyükleme sorununa neyin neden olduğu hakkında daha fazla bilgi almak için QR kodu bulunan tam ekran bir mesaj oluşturulacak. Bu özelliğin, insanlara açık kaynaklı araçlar üzerinde çalışmaları için staj imkanı sağlayan bir grup olan Outreachy projesinin bir parçası olarak eklendiği bildiriliyor.
systemd-bsod özelliği hala deneysel ve GitHub değişiklik günlüğünde hala değişime tabi olduğu belirtiliyor, ancak systemd Ubuntu, Fedora, Debian ve Red Hat dahil olmak üzere çoğu Linux dağıtımının temel bir parçası. Dolayısıyla bu BSOD özelliğinin 2024 yılı boyunca pek çok Linux dağıtımında karşımıza çıkması muhtemel.
Öte yandan Linux’ta şimdiye kadar böyle bir hata mesajı yoktu. Sadece yazılımsal veya donanımsal bir sorun oluştuğunda “Kernel Panic” olarak adlandırılan bir hata alınıyordu. Bu hata alındığında çoğu durumda işletim sistemi çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca işletim sistemi daha fazla hasar alınmaması ve hatanın teşhisini kolaylaştırmak için durur ve olağan durumlarda yeniden başlatma sürecine girer. Yeni systemd-bsod özelliği hataların kaynağını bulmak için önemli kolaylıklar sağlayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.