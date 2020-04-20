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    Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle koronavirüs nedeniyle ihtiyacı duyulan ekipmanların bazıları liselerde üretiliyor. Şimdi de bir lisedede N95 standartlarında maske üretim makinesi geliştirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı
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    Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgının olumsuz etkileriyle mücadele etmek için meslek liselerinin üretim altyapısını değerlendiriyor. Daha önce maske, yüz koruyucu ve solunum cihazı üretimi yapılmıştı. Şimdi de N95 standartlarında maske makinesi üretildi

    Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, N95 standardına uygun maske üreten makine geliştirildi. Böylelikle sağlık çalışanlarının N95 maske ihtiyacı, lise tarafından karşılanacak.

    Ayrıca Bkz. "100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır"

    Meslek liseleri, koronavirüsle mücadelede önemli rol üstlendi. Bugüne kadar liselerde 8 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Ayrıca birisi uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet solunum cihazı üretildi.



    http://meb.gov.tr/meslek-liselerinden-beklenen-mujde-geldi-n95-standardinda-maske-makinesi-uretildi/haber/20744/tr Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 1 sa. en beğenilen zdniz
    Peki normal Anadolu liseleri, fen liseleri şuan ne yapıyor. Hiçbir şey!

    Maske in üretildiği lise *Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi* yani TEKSTIL sektörüne yoğunlaşan bir lise. Maske üretmesi gayet normal.

    Konunun İmam Hatip liseleriyle ve Atatürk'le alakası olmadığı halde oraya çektiğiniz için bu yorumu yapıyorum.
    Peki normal Anadolu liseleri, fen liseleri şuan ne yapıyor. Hiçbir şey! Maske in üretildiği lise *Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu ...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Stand Alone (The Power of Faith ) 6 dk.
    Forumda da bu konu hakkında birçok kez konu açmıştım. Bu ülkenin üniversite mezunlarına değil, mesleki anlamda donanımlı tücrübeli ara elemanlara ihtiyacı var. Şu kriz durumunda da en çok kullanılan ürünleri yine bu ara elemanlar üretti ve açığı kapattı. Üniversite mezunları ise kısa çalışma ödeneği alabilmek için kırk takla atıyor.
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    SAY10 (Turker N.) 31 dk.
    meslek lisesinde en son hoca dövüyorlardı kim yapıyor bu maskeleri
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    zdniz (dniz yıldırım) 1 sa.
    peki imam hatipler ne yaptılar ah atam ah senin sözlerin 1 1 dogru cıkıyor
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    Rachsuchtig 1 sa. zdniz
    Peki normal Anadolu liseleri, fen liseleri şuan ne yapıyor. Hiçbir şey!

    Maske in üretildiği lise *Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi* yani TEKSTIL sektörüne yoğunlaşan bir lise. Maske üretmesi gayet normal.

    Konunun İmam Hatip liseleriyle ve Atatürk'le alakası olmadığı halde oraya çektiğiniz için bu yorumu yapıyorum.
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    sefa1451 (sefa mehmet) 1 sa. zdniz
    dua ediyorlar yetmez mi virüs bitti kasaya para doldu haberiniz yok mu ? o ıbanı dualarla doldurdular
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Rakanoth 48 dk. zdniz
    İmam hatiplerin duası yeter. Sen fazla kafana takma
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