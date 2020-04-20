Liselerde N95 maske üretilmeye başlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgının olumsuz etkileriyle mücadele etmek için meslek liselerinin üretim altyapısını değerlendiriyor. Daha önce maske, yüz koruyucu ve solunum cihazı üretimi yapılmıştı. Şimdi de N95 standartlarında maske makinesi üretildi

Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, N95 standardına uygun maske üreten makine geliştirildi. Böylelikle sağlık çalışanlarının N95 maske ihtiyacı, lise tarafından karşılanacak.

Ayrıca Bkz. "100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır"

Meslek liseleri, koronavirüsle mücadelede önemli rol üstlendi. Bugüne kadar liselerde 8 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Ayrıca birisi uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet solunum cihazı üretildi.

http://meb.gov.tr/meslek-liselerinden-beklenen-mujde-geldi-n95-standardinda-maske-makinesi-uretildi/haber/20744/tr

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