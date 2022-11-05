Litecoin’in ağ zorluğu arttı, LTC yükselişe geçti

Geçmişine baktığımızda Litecoin‘in Bitcoin Core’un değiştirilmiş bir versiyonu olduğunu görüyoruz. Bu noktada madencilik sistemi neredeyse Bitcoin ile aynı olan Litecoin oldukça büyük bir kitleye sahip. Madencilik operasyonlarını başka ağlara taşıyan madenciler ise bu nedenle Litecoin’i de tercih ediyor. Litecoin'in değeri 2 Kasım'da 55 dolar iken bugün 70 dolara kadar yükseldi.
Diğer taraftan Litecoin’de bir sonraki halving’in 2023’te yaşanması bekleniyor. Litecoin 2011’de piyasaya sürüldüğünde, madenciler bir bloğu başarıyla kazdıkları için 50 litecoin ( LTC ) alıyorlardı. Bu ödül her 840.000 blokta bir (kabaca dört yılda bir) yarılanmaktadır. Üçüncü yarılanma ile 12.5 LTC blok ödülü 6.25 LTC’ye düşecek. Doğal olarak bu durum LTC’nin fiyatını da etkiledi ve gün içerisinde yüzde 8 değer kazandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence