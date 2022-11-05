Litecoin’in ağ zorluğu arttı, LTC yükselişe geçti

Tam Boyutta Gör Ethereum'un artık kazılamaması nedeniyle oldukça büyük bir madencilik gücü boşta kaldı. Bu noktada hem Bitcoin hem de diğer Proof of Work ağlarında ağ zorluklarının giderek arttığına şahitlik ettik. Son olarak Litecoin de ağ zorluğunda kritik bir yükseliş yaşadı. Litecoin madenciliği zorluğu yeni bir zirve yaparak 18 milyon hash‘in hemen altında konumlanıyor.

Geçmişine baktığımızda Litecoin‘in Bitcoin Core’un değiştirilmiş bir versiyonu olduğunu görüyoruz. Bu noktada madencilik sistemi neredeyse Bitcoin ile aynı olan Litecoin oldukça büyük bir kitleye sahip. Madencilik operasyonlarını başka ağlara taşıyan madenciler ise bu nedenle Litecoin’i de tercih ediyor. Litecoin'in değeri 2 Kasım'da 55 dolar iken bugün 70 dolara kadar yükseldi.

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Diğer taraftan Litecoin’de bir sonraki halving’in 2023’te yaşanması bekleniyor. Litecoin 2011’de piyasaya sürüldüğünde, madenciler bir bloğu başarıyla kazdıkları için 50 litecoin ( LTC ) alıyorlardı. Bu ödül her 840.000 blokta bir (kabaca dört yılda bir) yarılanmaktadır. Üçüncü yarılanma ile 12.5 LTC blok ödülü 6.25 LTC’ye düşecek. Doğal olarak bu durum LTC’nin fiyatını da etkiledi ve gün içerisinde yüzde 8 değer kazandı.

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