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    NFT'lere ilgi azalıyor: NBA NFT'lerini geliştiren şirket küçülmeye gidiyor

    Dapper Labs’ın NBA Top Shot satış hacmi 224 milyon dolardan 2,6 milyon dolara kadar geriledi. Kripto piyasasındaki düşüşten büyük ölçüde etkilenen şirket, çözümü işten çıkarmalarda buldu.
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    NBA NFT'lerini geliştiren şirket küçülmeye gidiyor Tam Boyutta Gör

    Son dönemde kripto para piyasasındaki hareketlilikle beraber birçok şirket çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı. Son olarak çıkan haberlere göre; NFT pazar yeri NBA Top Shot’u geliştiren Dapper Labs, bugün “makroekonomik ortamı” gerekçe göstererek çalışanlarının yüzde 22’sini işten çıkardığını duyurdu.

    NBA Top Shot satış hacmi Şubat 2021’de 224 milyon dolar iken günümüzde 2,6 milyon dolara kadar geriledi. NBA NFT'lerine ilgi epey azaldı.

    Dapper Labs Kurucusu ve CEO’su Roham Gharegozlou, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Bu işten çıkarmalar yapmak istediğimiz son şey, ancak işimizin ve topluluklarımızın uzun vadeli sağlığı için gerekliler. Web3 ve kriptonun, çok sayıda endüstride geleceğinin olduğunu biliyoruz. Buradan 1000 kat daha fazla potansiyele sahip. Bunun yanında olmamız gerektiği gibi uyumlu, çevik ve topluluk odaklı olmak önemli”

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 13 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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