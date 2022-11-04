NFT'lere ilgi azalıyor: NBA NFT'lerini geliştiren şirket küçülmeye gidiyor

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Son dönemde kripto para piyasasındaki hareketlilikle beraber birçok şirket çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı. Son olarak çıkan haberlere göre; NFT pazar yeri NBA Top Shot’u geliştiren Dapper Labs, bugün “makroekonomik ortamı” gerekçe göstererek çalışanlarının yüzde 22’sini işten çıkardığını duyurdu.

NBA Top Shot satış hacmi Şubat 2021’de 224 milyon dolar iken günümüzde 2,6 milyon dolara kadar geriledi. NBA NFT'lerine ilgi epey azaldı.

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Dapper Labs Kurucusu ve CEO’su Roham Gharegozlou, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu işten çıkarmalar yapmak istediğimiz son şey, ancak işimizin ve topluluklarımızın uzun vadeli sağlığı için gerekliler. Web3 ve kriptonun, çok sayıda endüstride geleceğinin olduğunu biliyoruz. Buradan 1000 kat daha fazla potansiyele sahip. Bunun yanında olmamız gerektiği gibi uyumlu, çevik ve topluluk odaklı olmak önemli”

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NBA NFT'lerini geliştiren şirket küçülmeye gidiyor