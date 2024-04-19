Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı: İşte yeni modelin detayları

Meta, açık üretken yapay zeka modellerinden oluşan Llama serisinin son üyesini piyasaya sürdü: Llama 3. Llama 3, daha önceki sürümlerde olduğu gibi elbette tek bir modelden oluşmuyor. Bu bağlamda Llama 3 şu anda 8B ve 70B parametreli iki model ağırlığına sahip. Bilmeyenler için milyar parametre ne kadar büyükse model de o kadar karmaşık ve güçlü oluyor. Bununla birlikte Meta, yeni nesil büyük dil modeli Llama'nın mevcut yapay zeka modellerinin çoğundan daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor.
Meta yeni Llama 3 modellerinin (8B ve 70B) önceki nesil Llama modelleri olan Llama 2 8B ve Llama 2 70B'ye kıyasla performans açısından büyük bir sıçrama kaydettiğini aktarıyor. Meta, iki özel yapım 24.000 GPU kümesinde eğitilen Llama 3 8B ve Llama 3 70B'nin kendi parametre sayıları için bugün piyasadaki en iyi performans gösteren üretken yapay zeka modelleri arasında olduğunu söylüyor.
Gemini ve diğerlerinden daha güçlü
Şimdilik yalnızca metin tabanlı yanıtlar sunan Llama 3, yanıt verirken daha fazla çeşitlilik sunarken soruları da daha az reddediyor. Aynı zamanda Llama 3'ün daha fazla talimatı anladığı ve öncekinden daha iyi kod yazdığının altı çiziliyor. Meta, yayınladığı blog yazısında Llama 3'ün her iki boyutunun da belirli kıyaslama testlerinde Google'ın Gemma ve Gemini, Mistral 7B ve Anthropic'in Claude 3'ü geride bıraktığını söylüyor.
Bu arada, Meta’nın yayınladığı uzunca blog yazısında OpenAI'ın amiral gemisi modeli GPT-4'ten hiç bahsedilmemesi de ilginç. Öte yandan Meta, insanların Llama 3'ü GPT-3.5 de dahil olmak üzere diğer modellerden daha yukarıya yerleştirdiğini söylüyor. İnsanların yaptığı değerlendirmeler ise 12 temel kullanım durumunu kapsıyor: tavsiye isteme, beyin fırtınası, sınıflandırma, kapalı soru yanıtlama, kodlama, yaratıcı yazma, çıkarım yapma, bir karakteri/kişiliği canlandırma, açık soru yanıtlama, akıl yürütme, yeniden yazma ve özetleme.
Daha büyük Llama 3 modelleri de yolda
Meta, şu anda indirilebilen ve Meta'nın Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve web üzerindeki Meta AI asistanına güç veren Llama 3 modellerinin yakında AWS, Databricks, Google Cloud, Hugging Face, Kaggle, IBM's WatsonX, Microsoft Azure, Nvidia NIM ve Snowflake gibi çok çeşitli bulut platformlarında barındırılacağını söylüyor. Gelecekte, modellerin AMD, AWS, Dell, Intel, Nvidia ve Qualcomm donanımları için optimize edilmiş versiyonları da kullanıma sunulacak.
Meta, Llama 3’ün çok modlu yanıtlar verebilmesini de sağlayacak daha kapsamlı modellerin halihazırda eğitim sürecinde olduğunu söylüyor. Meta, spesifik olarak 400B'den fazla parametreye sahip olan versiyona işaret ediyor. Llama 3 400B için firma şimdilik herhangi bir kıyaslama paylaşmadı ancak bunun çok fazla süreceğini düşünmüyoruz.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/18/24134103/llama-3-benchmark-testing-ai-gemma-gemini-mistral https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)