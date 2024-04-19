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    Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı: İşte yeni modelin detayları

    Meta, Llama 3'ü piyasaya sürdü ve mevcut en iyi açık modellerden birisi olduğunu iddia etti. Firma, Llama 3'ün Gemini de dahil olmak üzere çoğunu geride bıraktığının altını çizdi.

    Meta, açık üretken yapay zeka modellerinden oluşan Llama serisinin son üyesini piyasaya sürdü: Llama 3. Llama 3, daha önceki sürümlerde olduğu gibi elbette tek bir modelden oluşmuyor. Bu bağlamda Llama 3 şu anda 8B ve 70B parametreli iki model ağırlığına sahip. Bilmeyenler için milyar parametre ne kadar büyükse model de o kadar karmaşık ve güçlü oluyor. Bununla birlikte Meta, yeni nesil büyük dil modeli Llama'nın mevcut yapay zeka modellerinin çoğundan daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor.

    Meta yeni Llama 3 modellerinin (8B ve 70B) önceki nesil Llama modelleri olan Llama 2 8B ve Llama 2 70B'ye kıyasla performans açısından büyük bir sıçrama kaydettiğini aktarıyor. Meta, iki özel yapım 24.000 GPU kümesinde eğitilen Llama 3 8B ve Llama 3 70B'nin kendi parametre sayıları için bugün piyasadaki en iyi performans gösteren üretken yapay zeka modelleri arasında olduğunu söylüyor.

    Gemini ve diğerlerinden daha güçlü

    Şimdilik yalnızca metin tabanlı yanıtlar sunan Llama 3, yanıt verirken daha fazla çeşitlilik sunarken soruları da daha az reddediyor. Aynı zamanda Llama 3'ün daha fazla talimatı anladığı ve öncekinden daha iyi kod yazdığının altı çiziliyor. Meta, yayınladığı blog yazısında Llama 3'ün her iki boyutunun da belirli kıyaslama testlerinde Google'ın Gemma ve Gemini, Mistral 7B ve Anthropic'in Claude 3'ü geride bıraktığını söylüyor.

    Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı Tam Boyutta Gör
    Peki Meta, bunu hangi temellere dayandırıyor? Şirket, Llama 3 modellerinin MMLU (bilgiyi ölçmeye çalışır), ARC (beceri edinimini ölçmeye çalışır) ve DROP (bir modelin metin parçaları üzerindeki muhakemesini test eder) gibi popüler yapay zeka karşılaştırmalarındaki puanlarına işaret ediyor. Ancak bunlar CPU’lar özelinde kullanılan sentetik kıyasla testleri gibidir, en doğru yanıtı vermezler. Ancak iyi ya da kötü genel bir değerlendirme sunmak için bunlar kullanılıyorlar.
    Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı Tam Boyutta Gör
    Llama 3 8B, her ikisi de 7 milyar parametre içeren Mistral'in Mistral 7B ve Google'ın Gemma 7B gibi diğer açık modelleri en az dokuz kıyaslamada geride bırakmayı başarıyor. Bununla birlikte Llama 3 70B’nin Google'ın Gemini 1.5 Pro da dahil olmak üzere Anthropic'in Claude 3 modelleriyle yakından rekabet ediyor ve bazen geçiyor. Yukarıdaki ve yazıdaki görsellerde alınan puanlara bakabilirsiniz.

    Bu arada, Meta’nın yayınladığı uzunca blog yazısında OpenAI'ın amiral gemisi modeli GPT-4'ten hiç bahsedilmemesi de ilginç. Öte yandan Meta, insanların Llama 3'ü GPT-3.5 de dahil olmak üzere diğer modellerden daha yukarıya yerleştirdiğini söylüyor. İnsanların yaptığı değerlendirmeler ise 12 temel kullanım durumunu kapsıyor: tavsiye isteme, beyin fırtınası, sınıflandırma, kapalı soru yanıtlama, kodlama, yaratıcı yazma, çıkarım yapma, bir karakteri/kişiliği canlandırma, açık soru yanıtlama, akıl yürütme, yeniden yazma ve özetleme.

    Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı Tam Boyutta Gör
    Meta, yeni Llama modellerinin tarihle, mühendislik ve bilim gibi STEM alanlarıyla ilgili sorularda ve genel kodlama önerilerinde daha yüksek doğruluk sunduğunu söylüyor. Aslında bu, doğrudan daha büyük bir veri seti sayesinde mümkün oluyor: 15 trilyon token’den oluşan bir derleme veya Llama 2 eğitim setinin yedi katı büyüklüğünde akıllara durgunluk veren ~750.000.000.000 kelime. Bilmeyenler için token (buna belirteç veya jeton da deniyor), "fantastik" kelimesindeki "fan", "tas" ve "tik" heceleri gibi alt bölümlere ayrılmış ham veri parçalarını ifade ediyor.

    Daha büyük Llama 3 modelleri de yolda

    Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı Tam Boyutta Gör
    Meta, tüm bu veriler için kamuya açık kaynaklardan yararlandığını, Llama 2 eğitim veri setinden dört kat daha fazla kod içerdiğini ve İngilizce dışındaki dillerde performansı artırmak için bu setin yüzde 5'inin İngilizce olmayan verilere (~30 dilde) sahip olduğunu açıkladı.

    Meta, şu anda indirilebilen ve Meta'nın Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve web üzerindeki Meta AI asistanına güç veren Llama 3 modellerinin yakında AWS, Databricks, Google Cloud, Hugging Face, Kaggle, IBM's WatsonX, Microsoft Azure, Nvidia NIM ve Snowflake gibi çok çeşitli bulut platformlarında barındırılacağını söylüyor. Gelecekte, modellerin AMD, AWS, Dell, Intel, Nvidia ve Qualcomm donanımları için optimize edilmiş versiyonları da kullanıma sunulacak.

    Meta, Llama 3’ün çok modlu yanıtlar verebilmesini de sağlayacak daha kapsamlı modellerin halihazırda eğitim sürecinde olduğunu söylüyor. Meta, spesifik olarak 400B'den fazla parametreye sahip olan versiyona işaret ediyor. Llama 3 400B için firma şimdilik herhangi bir kıyaslama paylaşmadı ancak bunun çok fazla süreceğini düşünmüyoruz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/18/24134103/llama-3-benchmark-testing-ai-gemma-gemini-mistral https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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