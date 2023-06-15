Logitech CEO'su 10 yılın ardından görevi bıraktı

Logitech klavye, fare, hoparlör ve web kamerası dahil olmak üzere bilgisayar aksesuarları üreticisi olarak biliniyor. Şirketin ürünleri özellikle Covid-19 salgınınında birçok insanın uzaktan eğitim ve çalışma sürecine geçmek zorunda kalmasıyla popüler hale geldi. Ancak insanlar okullara ve ofislere döndükçe şirketin kârı azalmaya başladı.
Guy Gecht geçici CEO olarak atandı
Logitech, Darrell'ın önderliğinde üst sınıf mikrofon üreticisi Blue Microphones (117 milyon dolar), oyun kulaklıkları üreticisi Astro (85 milyon dolar) ve akış yazılımı şirketi Streamlabs (89 milyon dolar) dahil olmak üzere önemli satın alımlara imza attı.
Yeni CEO arayışı sırasında Logitech yönetim kurulu üyesi Guy Gecht geçici CEO rolünü üstlenecek. Darrell'ın istifası bugünden itibaren geçerli olacak, ancak deneyimli yönetici sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki ay boyunca şirkette kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi