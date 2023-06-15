Tam Boyutta Gör Logitech CEO'su Bracken Darrell, şirkette geçirdiği uzun yılların ardından görevi bırakıyor. İsviçreli bilgisayar çevre birimleri üreticisi tarafından yapılan basın açıklamasına göre 2013'te CEO pozisyonuna getirilen Darrell "başka bir fırsatı değerlendirmek" üzere bir ay içinde şirketten ayrılacak.

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Logitech klavye, fare, hoparlör ve web kamerası dahil olmak üzere bilgisayar aksesuarları üreticisi olarak biliniyor. Şirketin ürünleri özellikle Covid-19 salgınınında birçok insanın uzaktan eğitim ve çalışma sürecine geçmek zorunda kalmasıyla popüler hale geldi. Ancak insanlar okullara ve ofislere döndükçe şirketin kârı azalmaya başladı.

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Guy Gecht geçici CEO olarak atandı

Logitech, Darrell'ın önderliğinde üst sınıf mikrofon üreticisi Blue Microphones (117 milyon dolar), oyun kulaklıkları üreticisi Astro (85 milyon dolar) ve akış yazılımı şirketi Streamlabs (89 milyon dolar) dahil olmak üzere önemli satın alımlara imza attı.

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Yeni CEO arayışı sırasında Logitech yönetim kurulu üyesi Guy Gecht geçici CEO rolünü üstlenecek. Darrell'ın istifası bugünden itibaren geçerli olacak, ancak deneyimli yönetici sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki ay boyunca şirkette kalacak.

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Çevre Birimleri Haberleri

Logitech CEO'su 10 yılın ardından görevi bıraktı