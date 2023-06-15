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    Logitech CEO'su 10 yılın ardından görevi bıraktı

    Logitech'in 10 yıllık CEO'su başka bir fırsatı değerlendirmek üzere görevi bırakma kararı aldı. Bracken Darrell sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki ay boyunca şirkette kalacak.
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    Logitech CEO'su 10 yılın ardından görevi bıraktı Tam Boyutta Gör
    Logitech CEO'su Bracken Darrell, şirkette geçirdiği uzun yılların ardından görevi bırakıyor. İsviçreli bilgisayar çevre birimleri üreticisi tarafından yapılan basın açıklamasına göre 2013'te CEO pozisyonuna getirilen Darrell "başka bir fırsatı değerlendirmek" üzere bir ay içinde şirketten ayrılacak.

    Logitech klavye, fare, hoparlör ve web kamerası dahil olmak üzere bilgisayar aksesuarları üreticisi olarak biliniyor. Şirketin ürünleri özellikle Covid-19 salgınınında birçok insanın uzaktan eğitim ve çalışma sürecine geçmek zorunda kalmasıyla popüler hale geldi. Ancak insanlar okullara ve ofislere döndükçe şirketin kârı azalmaya başladı.

    Logitech CEO'su 10 yılın ardından görevi bıraktı Tam Boyutta Gör

    Guy Gecht geçici CEO olarak atandı

    Logitech, Darrell'ın önderliğinde üst sınıf mikrofon üreticisi Blue Microphones (117 milyon dolar), oyun kulaklıkları üreticisi Astro (85 milyon dolar) ve akış yazılımı şirketi Streamlabs (89 milyon dolar) dahil olmak üzere önemli satın alımlara imza attı.

    Logitech CEO'su 10 yılın ardından görevi bıraktı Tam Boyutta Gör

    Yeni CEO arayışı sırasında Logitech yönetim kurulu üyesi Guy Gecht geçici CEO rolünü üstlenecek. Darrell'ın istifası bugünden itibaren geçerli olacak, ancak deneyimli yönetici sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki ay boyunca şirkette kalacak.

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    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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