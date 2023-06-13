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    Anlık Bildirim

    Apple, Huawei yüzünden Vision Pro'nun ismini değiştirmek zorunda kalabilir

    Apple artırılmış gerçeklik gözlüğünü Çin pazarında piyasaya sürerken ismini değiştirmek zorunda kalabilir. Vision Pro markasının Huawei tarafından dört yıl önce tescil edildiği ortaya çıktı.
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    Apple, Vision Pro'nun ismini değiştirmek zorunda kalabilir Tam Boyutta Gör

    Apple kısa bir süre önce tanıttığı Vision Pro artırılmış gerçeklik gözlüğünü Çin'de piyasaya sürerken bazı yasal zorluklarla karşılaşabilir. Zira, Huawei aynı ticari markayı dört yıl önce kendi ürünlerinde kullanmak üzere tescil ettirmişti.

    Huawei, "Vision Pro" ticari markasını 27 Kasım 2031 tarihine kadar kullanabilecek. Çinli teknoloji devi söz konusu isim altında televizyonlar, sanal gerçeklik (VR) cihazları ve radyo ekipmanları gibi ürünler piyasaya sürme hakkına sahip.

    Apple, Vision Pro'nun ismini değiştirmek zorunda kalabilir Tam Boyutta Gör

    Apple işin içinden nasıl çıkabilir?

    Görünüşe bakılırsa Apple, Çin'de aynı ismi kullanamayacak. Cupertinolu şirketin izleyebileceği iki farklı yol var. Bunlardan biri Vision Pro'yu ülkede farklı bir isimle piyasaya sürmek. Bu ilk akla gelen en basit ve mantıklı çözüm olarak öne çıkıyor.

    Bir diğer senaryo ise Apple'ın Çin'de Vision Pro markasını kullanabilmek için Huawei ile pazarlık masasına oturması. Bu daha karmaşık ve zaman alıcı bir süreç gibi görünse de şirketin ürünü orijinal ismiyle satışa sunmasına imkan tanıyabilir.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 9 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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