Apple, Huawei yüzünden Vision Pro'nun ismini değiştirmek zorunda kalabilir

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Apple kısa bir süre önce tanıttığı Vision Pro artırılmış gerçeklik gözlüğünü Çin'de piyasaya sürerken bazı yasal zorluklarla karşılaşabilir. Zira, Huawei aynı ticari markayı dört yıl önce kendi ürünlerinde kullanmak üzere tescil ettirmişti.

Apple cep yakan Vision Pro'nun daha ucuz modelini çıkaracak 1 gün önce eklendi

Huawei, "Vision Pro" ticari markasını 27 Kasım 2031 tarihine kadar kullanabilecek. Çinli teknoloji devi söz konusu isim altında televizyonlar, sanal gerçeklik (VR) cihazları ve radyo ekipmanları gibi ürünler piyasaya sürme hakkına sahip.

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Apple işin içinden nasıl çıkabilir?

Görünüşe bakılırsa Apple, Çin'de aynı ismi kullanamayacak. Cupertinolu şirketin izleyebileceği iki farklı yol var. Bunlardan biri Vision Pro'yu ülkede farklı bir isimle piyasaya sürmek. Bu ilk akla gelen en basit ve mantıklı çözüm olarak öne çıkıyor.

Bir diğer senaryo ise Apple'ın Çin'de Vision Pro markasını kullanabilmek için Huawei ile pazarlık masasına oturması. Bu daha karmaşık ve zaman alıcı bir süreç gibi görünse de şirketin ürünü orijinal ismiyle satışa sunmasına imkan tanıyabilir.

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