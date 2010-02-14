Logitech çocuklar için özel kulak içi kulaklık geliştirdi: Loud Enough

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Mavi renkli Logitech Loud Enough

2008 yılında Logitech firması tarafından satın alınan Ultimate Ears, Logitech markası altında çocukların kullanımına uygun olarak yeni bir kulak içi kulaklık geliştirdi.

Bilindiği gibi yüksek sesle uzun süre müzik dinlemek kulaklar üzerinde kalıcı hasarlar bırakıyor. Loud Enough isimli bu kulaklık isminden de anlaşılacağı üzere ses yüksekliğinde belli bir limitin üzerine çıkamıyor. Kulaklığın hassasiyet değeri ise 88 dB gibi çok yüksek olmayan bir değer. Ancak asıl ilginç yanı kulaklığın sürücülerinin 255 Ohm gibi hayli yüksek empendansa sahip olması. Çünkü bu sayede kulaklığın ses yüksekliğinin mobil cihazlar ile direk kullanımda yüksek değerleri bulmasına imkan kalmıyor. Ancak amfi ile kullanıldığı takdirde daha yüksek ses seviyelerine ulaşabileceği ve çocukların amfi tipi cihazlara kolay kolay ulaşamayacağı göz önünde bulundurulursa gayet güzel düşünülmüş diyebiliriz.

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Yeşil ve mor renkleriyle Logitech Loud Enough

Loud Enough ayrıca 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına ve dışardan gelen gürültüleri 16 dB'e kadar engelleyebilme yeteneğine sahip. Kablo uzunluğu 116 cm olan kulaklığın jack girişi ise 3,5 mm altın kaplama olarak tercih edilmiş. Yeşil, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip Logitech Loud Enough, yaklaşık olarak 45 Dolar fiyat ile piyasada.