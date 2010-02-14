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Logitech çocuklar için özel kulak içi kulaklık geliştirdi: Loud Enough

Logitech, çocuklar için ses yüksekliğini düşüren Loud Enough adlı özel bir kulak içi kulaklık geliştirdi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Logitech çocuklar için özel kulak içi kulaklık geliştirdi: Loud Enough
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Mavi renkli Logitech Loud Enough

2008 yılında Logitech firması tarafından satın alınan Ultimate Ears, Logitech markası altında çocukların kullanımına uygun olarak yeni bir kulak içi kulaklık geliştirdi.

Bilindiği gibi yüksek sesle uzun süre müzik dinlemek kulaklar üzerinde kalıcı hasarlar bırakıyor. Loud Enough isimli bu kulaklık isminden de anlaşılacağı üzere ses yüksekliğinde belli bir limitin üzerine çıkamıyor. Kulaklığın hassasiyet değeri ise 88 dB gibi çok yüksek olmayan bir değer. Ancak asıl ilginç yanı kulaklığın sürücülerinin 255 Ohm gibi hayli yüksek empendansa sahip olması. Çünkü bu sayede kulaklığın ses yüksekliğinin mobil cihazlar ile direk kullanımda yüksek değerleri bulmasına imkan kalmıyor. Ancak amfi ile kullanıldığı takdirde daha yüksek ses seviyelerine ulaşabileceği ve çocukların amfi tipi cihazlara kolay kolay ulaşamayacağı göz önünde bulundurulursa gayet güzel düşünülmüş diyebiliriz.

Logitech çocuklar için özel kulak içi kulaklık geliştirdi: Loud Enough
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Yeşil ve mor renkleriyle Logitech Loud Enough

Loud Enough ayrıca 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına ve dışardan gelen gürültüleri 16 dB'e kadar engelleyebilme yeteneğine sahip. Kablo uzunluğu 116 cm olan kulaklığın jack girişi ise 3,5 mm altın kaplama olarak tercih edilmiş. Yeşil, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip Logitech Loud Enough, yaklaşık olarak 45 Dolar fiyat ile piyasada.

 


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birolmth 8 yıl
Tolga*
Bence duyarlı duyarsız hiç bi ebeveny bakmaz buna Türkiyede. Zaten küçük çocuklara böyle şeyler alınmıyor pek fazla.

bence insalar bu ürünlere feci derecede yönelmeye başladı ufaklıklar bayılıyo sıyahın esaretıne son :D
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Siyah Nur 8 yıl

birolmth
Tolga*
Bence duyarlı duyarsız hiç bi ebeveny bakmaz buna Türkiyede. Zaten küçük çocuklara böyle şeyler alınmıyor pek fazla.

bence insalar bu ürünlere feci derecede yönelmeye başladı ufaklıklar bayılıyo sıyahın esaretıne son :D






Gerçekten özeniyorum sizin gibilere.

Nasıl beceriyorsunuz yüzlerce konu arasından bulup hortlatmayı...
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yc#1 9 yıl
Duyarlı ebeveynler bu ürüne ilgi gösterecektir.
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IgorStravinsky 9 yıl
Bence duyarlı duyarsız hiç bi ebeveny bakmaz buna Türkiye'de. Zaten küçük çocuklara böyle şeyler alınmıyor pek fazla.
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mo0rfin 9 yıl
Böyle kulaklıklar zaten piyasada mevcut. :S Ama çocuklar için diye bilirtilmiş 88db'i geçmiyor buda diğer benzer kulaklıklardan farklı olarak yüksek ses veren diğer kulaklıklar gibi kulağı yormaz.
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leylandi 9 yıl
255 ohm abi.rüyamda görsem inanmazdım.millet adam gibi ses alabilmek için hd650 bağladığı amfiye bunu bağlayacak.abarttım tabi ama olsun.

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NemesisR3 9 yıl
bence görünüşü güzel.
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EXcom_Zkko 9 yıl
Pek de yeni sayılmaz tabi de, DH'nin bu konudaki geri kalmışlığını kapamak için baya kasıyor @Figure..


Yurtdışında millet doğum gününde karısına, babasına, çocuğuna önemli günlerde kulaklık hediye ediyorken, bu kulaklıklar için gereksiz demek pek doğru olmaz. Çocukların kulak sağlığı gibi kavramları yok saymayalım.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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mobylette 9 yıl
yav bu kaçıncı kulakiçi kulaklık haberi bugun. ne oluyor dh ye boyle :)
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drkayzer 9 yıl
pek lüzumlu bulmadım açıkcası
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Figure 9 yıl

drkayzer

pek lüzumlu bulmadım açıkcası

Şifreli olarak ses seviyesini kilitleyemeyen Mp3 çalarlar ile kullanılması uygun bence. Model çeşitliliğinin kimseye zararı yok
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