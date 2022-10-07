Logitech ve Herman Miller ortak bir oyuncu koltuğu geliştirdi

Tam Boyutta Gör Son dönemde oyuncu koltuklarına olan rağbet artmaya başladı. Sadece ergonomiye odaklananların yanı sıra farklı fonksiyonları veya premium tasarımı olanlar da mevcut. Logitech Vantum tasarıma odaklanıyor.

Logitech G Vantum özellikleri ve fiyatı

Logitech G Vantum oyuncu koltuğu Herman Miller ile ortak geliştirildi. Bu bakımdan fonksiyonellikten çok tasarıma ve kullanıcının rahatına odaklanıyor. Kumaş kaplamalar yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilmiş.

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Sektörde ilk olarak koltukta göğüs bölgesi desteği sunulmuş. Bu destek göğüs bölgesinden kafaya kadar rahat bir pozisyonda oturmayı sağlıyor. Kafa arkası desteği de bu yapıyı tamamlıyor.

Dayanıklılığı da ön plana alan oyuncu koltuğu yükseklik ve yaslanma ayarları da sunuyor. Bunun haricinde bir fonksiyonellik mevcut değil. Logitech G koltuk için 12 yıl garanti sunuyor. Logitech G Vantum fiyatı 995$ olarak belirlenmiş.

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Logitech G Vantum tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı