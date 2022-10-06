Logitech Sight masaüstü kamerası duyuruldu

Logitech Sight özellikleri ve fiyatı
Logitech Sight adıyla tanıtılan yeni konsept, uzaktan çalışanların görüntülü konferanslarda sanki masadaymış gibi hissetmesini sağlıyor. Sistemde 2 adet 4K kamera ve 8 adet yön algılamalı mikrofon yer alıyor.
Logitech Sight sistemi aktif konuşmacıları algılayarak odaklanabiliyor ve 2.3 metreye kadar ses algılaması yapabiliyor. Konuşmacıların en iyi görünümünü yansıtabilen sistem ayrıca sahneyi de otomatik olarak ayarlıyor.
Logitech Sight tek başına kullanılabildiği gibi Rally Bar veya Rally Bar Mini gibi ekran altı kameralar ile de entegre olabiliyor. Böylece örneğin uzaktan oda izlenirken konuşmacı söz aldığında anında ona odaklanabiliyor. Ya da bu ikisini bir arada sunabiliyor. Logitech Sight masaüstü kamerası 1999$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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