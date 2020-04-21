Logitech oyuncular için G203 LightSync faresini duyurdu

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İnsanların daha fazla evde oturmaya ve oyun oynamaya başladığı bu dönemlerde uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları da önem kazanıyor. Logitech tatmin edici performansa sahip uygun fiyatlı bir oyuncu faresi duyurdu.

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Logitech G203 LightSync özellikleri ve fiyatı

Logitech G203 LightSync oyuncu faresi 6 tuşlu bir yapıya sahip ve kutudan ayarlı bir şekilde çıkıyor. Oyuncular G Hub uygulaması üzerinden bu tuşları diledikleri gibi programlayabiliyorlar. Metal yaylar tuşlara basış hissiyatını geliştiriyor.

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Farede yüksek hassasiyetli bir sensör kullanılmış. Hassasiyet 8000DPI seviyesine kadar uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Saniyede 1000 raporlama yapan fare standart farelerden 8 kat daha hızlı.

16.8 milyon renk destekli RGB aydınlatma üst ve yan kısımlarda olmak iki iki bölümlü. Yine yazılım ile gökkuşağı benzeri canlı efektler ve parlaklık seviyeleri ayarlayabiliyorsunuz. Logitech G203 LightSync oyuncu faresi 40$ üzerinden Mayıs ayında satılacak.

https://www.techpowerup.com/266061/logitech-announces-g203-lightsync-gaming-mouse

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