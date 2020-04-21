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    Logitech oyuncular için G203 LightSync faresini duyurdu

    Logitech G203 LightSync oyuncu faresi 8000DPI seviyesine kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli sensör ve 16.8 milyon renk destekli RGB aydınlatma ile geliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Logitech oyuncular için G203 LightSync faresini duyurdu
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    İnsanların daha fazla evde oturmaya ve oyun oynamaya başladığı bu dönemlerde uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları da önem kazanıyor. Logitech tatmin edici performansa sahip uygun fiyatlı bir oyuncu faresi duyurdu.

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    Logitech G203 LightSync özellikleri ve fiyatı

    Logitech G203 LightSync oyuncu faresi 6 tuşlu bir yapıya sahip ve kutudan ayarlı bir şekilde çıkıyor. Oyuncular G Hub uygulaması üzerinden bu tuşları diledikleri gibi programlayabiliyorlar. Metal yaylar tuşlara basış hissiyatını geliştiriyor.

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    Farede yüksek hassasiyetli bir sensör kullanılmış. Hassasiyet 8000DPI seviyesine kadar uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Saniyede 1000 raporlama yapan fare standart farelerden 8 kat daha hızlı.

    16.8 milyon renk destekli RGB aydınlatma üst ve yan kısımlarda olmak iki iki bölümlü. Yine yazılım ile gökkuşağı benzeri canlı efektler ve parlaklık seviyeleri ayarlayabiliyorsunuz. Logitech G203 LightSync oyuncu faresi 40$ üzerinden Mayıs ayında satılacak.



    https://www.techpowerup.com/266061/logitech-announces-g203-lightsync-gaming-mouse Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shovel Knight 9 dk.
    g102 ile ne farkı var anlamadım aynı mouse u bir daha mı duyurdular ?

    burada hali hazırda g203 diye de bir mouse var g102 nin aynısı sadece satış bölgesine göre farklı isimlendirmişler
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    DH Misafiri 7 dk.
    Bende şuan Logitech G300S modeli var yaklaşık 3 yıl oldu hala sapa sağlam artık bu modele geçme vakti geldi gibi çok güzel gözüküyor 40$ şuan 279TL yapıyor yani kenara 300TL koymak lazım. Ülkemize özel fiyatlandırma yapılırsa 200-250 TL ye alınabilir gibime geliyor HB, N11 vs yerlerden takip etmek lazım. Haber için çok teşekkürler sağlıcakla kalın.
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