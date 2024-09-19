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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: TOEM ve The Last Stand: Aftermath

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu TOEM ve The Last Stand: Aftermathgeçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Bunlar arasından TOEM için macera temalı bir bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyunda bulmacaları çözmek ve insanlara yardım etmek için kameranızla fotoğraflar çekiyorsunuz. The Last Stand: Aftermath ise zombi temalı bir tek oyunculu rogue-lite aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi TOEM ve The Last Stand: Aftermath, 19 Eylül Türkiye saati ile 18:00'dan 26 Eylül'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

19 Eylül - 26 Eylül

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı