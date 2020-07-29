Logitech Pro X Wireless oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor

Logitech’in oyunculara yönelik önemli özelliklerle donattığı Pro X kablolu kulaklığı bu yıl kablosuz versiyonuyla yeniden satışa çıkıyor. Logitech Pro X Wireless kablosuz kulaklığı çok hızlı.

Logitech Pro X Wireless özellikleri ve fiyatı

Logitech Pro X Wireless kablosuz kulaklık modeli firmanın 2.4GHz Lightspeed bağlantı teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji bugüne kadar klavye ve farelerde kullanılıyordu. Gecikmeyi azaltan Lightspeed ilk kez kulaklık sınıfına geldi.

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Soren "Bjergsen" Berg gibi eSpor oyuncularıyla geliştirilen kulaklık modeli 50mm sürücülerle güçlendirilmiş ve en iyi ses için optimize edilmiş. DTS:X 7.1 sanal surround ses uygulama içerisinden aktif edilebiliyor.

Kulaklık parçaları ve kafa bandı maksimum konfor düşünülerek hazırlanmış. Alüminyum ve çelik karışımı iskelet de oldukça hafif. Batarya 20 saate yakın kullanım ömrü sunuyor. Blue VO!CE teknolojisi de çıkarılabilir mikrofonun daha berrak sesler algılamasını sağlıyor. Logitech Pro X Wireless kablosuz kulaklık modeli 200$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.engadget.com/logitech-g-pro-x-wireless-gaming-headset-130014108.html

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