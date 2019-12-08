Lösemi ve lenfoma için yeni ilaç geliştirildi

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UT Healty San Antonio kurumu ile University of Florida kurumunun iş birliği sonucunda; yetişkinlerde ve çocuklarda görülen lösemi ve lenfoma ile mücadele edebilecek, yeni nesil ilaçlar geliştirildi.

Yeni nesil ilaç PROTACs olarak adlandırılmakla birlikte yeni ilacın; kanserli hücreler bulunan ve kanserli hücrelerin hayatta kalması için gerekli olan BCL-XL adlı proteine saldırdığı belirtiliyor. Ayrıca araştırmacılar önceki ilaçların da aynı proteine saldırdığını ancak bu durum sonucunda organizmadaki platelet sayısının azaldığını, bu durumun da oldukça tehlikeli olabilecek kanama komplikasyonlarına yol açtığını vurguluyor. Yeni nesil ilaç ise bahsi geçen riski belirgin bir biçimde azaltıyor.

PROTAC

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PROTAC adlı ilacın T hücre ilişkili maligniteler yani akut T hücreli lösemi ile T hücreli lenfoma üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

T hücreleri, insan vücudun timus adı verilen salgı bezinde üretiliyor ve T hücrelerinin organizmanın immün yanıtı için kilit rolü bulunuyor. Bu hücreler malignite kazandığı zaman hayatta kalmak için BCL-XL adlı proteine ihtiyaç duyuyor.

Yeni geliştirilen ilacın gelecekteki kanser tedavilerinde başarı göstereceği düşünülüyor.

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Araştırmanın bulguları Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

https://medicalxpress.com/news/2019-12-leukemia-lymphoma-squarely-sights-class.html