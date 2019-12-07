Astım teşhisi için holografik mikroskop geliştirildi

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Çocuklarda astım tanısı koymak her zaman kolay olmayabiliyor, öyle ki erişkinler için kullanılan akciğer fonksiyon testlerinin birçoğu konu çocuklar olduğunda yetersiz kalıyor. Yeni geliştirilen kan testi cihazı bu sorunu ortadan kaldırabilecek gibi görünüyor, ayrıca cihaz sonuçları yalnızca 2 saat içerisinde bildirebiliyor.

Almanya'daki Fraunhofer Research Institution, Pattern Recogition Company ve Raytrix kurumları işbirliği sonucu geliştirilen cihaz ''KillAsthma'' projesinin bir parçası olarak ortaya çıktı.

Cihazın üzerinde mikro kartuşlar bulunuyor, araştırmacılar cihazda bulunan bu kartuşlara hastanın kanından bir damla damlatıyor, mikro kartuşlarda bulunan ve numunedeki beyaz kan hücreleri ile enflamasyon yanıtı oluşturan madde sayesinde enflamatuar yanıt tetikleniyor.

Kartuş daha sonra mikroskopun içerisine yerleştiriliyor ve burada bulunan LED ve CMOS sensörler sayesinde aynı anda 3.000 hücre; 3 boyutlu olarak görüntüleniyor.

Astım teşhisinde yapay zekadan yararlanılıyor

Araştırmacılar örnekleri incelemek için yapay zekadan yardım alıyor.. Daha önceden astım tanısı almış kişilerin kan örnekleri kullanılarak ''eğitilmiş'' olan yapay zeka, çeşitli algoritmaları kullanarak kartuştaki beyaz kan hücrelerinin hareket hızını analiz ediyor.

Yapay zekanın kilit rolü burada devreye giriyor. Hem hasta hem de sağlıklı insanlarda bulunan bağışıklık hücreleri; immün cevaba karşılık veriyor ancak astımlı hastaların hücreleri sağlıklı insanlarınkine göre çok daha yavaş hareket ediyor.

Böylece yapay zeka; yaklaşık 90 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde hücreleri takip ediyor ve hücre hareketlerini analiz ediyor. Bu sayede hastanın astımlı olup olmadığı belirlenmiş oluyor.

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Yeni araştırma sadece astım teşhisinin değil, birçok hastalığın teşhisinin önünü aralayacak gibi görünüyor.

https://newatlas.com/medical/holographic-microscope-asthma-diagnoses/