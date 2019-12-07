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    Astım teşhisi için holografik mikroskop geliştirildi

    Almanya'daki Fraunhofer Research Institution, Pattern Recogition Company ve Raytrix kurumları işbirliği sonucu geliştirilen cihaz ''KillAsthma'' projesinin bir parçası olarak ortaya çıktı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Astım teşhisi için holografik mikroskop geliştirildi
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    Çocuklarda astım tanısı koymak her zaman kolay olmayabiliyor, öyle ki erişkinler için kullanılan akciğer fonksiyon testlerinin birçoğu konu çocuklar olduğunda yetersiz kalıyor. Yeni geliştirilen kan testi cihazı bu sorunu ortadan kaldırabilecek gibi görünüyor, ayrıca cihaz sonuçları yalnızca 2 saat içerisinde bildirebiliyor.

    Almanya'daki Fraunhofer Research Institution, Pattern Recogition Company ve Raytrix kurumları işbirliği sonucu geliştirilen cihaz ''KillAsthma'' projesinin bir parçası olarak ortaya çıktı.

    Cihazın üzerinde mikro kartuşlar bulunuyor, araştırmacılar cihazda bulunan bu kartuşlara hastanın kanından bir damla damlatıyor, mikro kartuşlarda bulunan ve numunedeki beyaz kan hücreleri ile enflamasyon yanıtı oluşturan madde sayesinde enflamatuar yanıt tetikleniyor.

    Kartuş daha sonra mikroskopun içerisine yerleştiriliyor ve burada bulunan LED ve CMOS sensörler sayesinde aynı anda 3.000 hücre; 3 boyutlu olarak görüntüleniyor.

    Astım teşhisinde yapay zekadan yararlanılıyor

    Araştırmacılar örnekleri incelemek için yapay zekadan yardım alıyor.. Daha önceden astım tanısı almış kişilerin kan örnekleri kullanılarak ''eğitilmiş'' olan yapay zeka, çeşitli algoritmaları kullanarak kartuştaki beyaz kan hücrelerinin hareket hızını analiz ediyor.

     Yapay zekanın kilit rolü burada devreye giriyor. Hem hasta hem de sağlıklı insanlarda bulunan bağışıklık hücreleri; immün cevaba karşılık veriyor ancak astımlı hastaların hücreleri sağlıklı insanlarınkine göre çok daha yavaş hareket ediyor.

    Böylece yapay zeka; yaklaşık 90 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde hücreleri takip ediyor ve hücre hareketlerini analiz ediyor. Bu sayede hastanın astımlı olup olmadığı belirlenmiş oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek"

    Yeni araştırma sadece astım teşhisinin değil, birçok hastalığın  teşhisinin önünü aralayacak gibi görünüyor.



    https://newatlas.com/medical/holographic-microscope-asthma-diagnoses/ Yorum Yaz
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    estrofem 4 gün
    Astım çok kötü ve ölümcül bir hastalık. 18 Yaşımda astım oldum. Kısa süre sonra şikayetlerden duramadığım için doktora gittim ve astım olduğumu öğrendim. 17 yaşıma kadar dövüş sporlarıyla uğraştım. 17 yaşımda kasları sertleştirdiği için soğuk duşlar alırdım. Acaba ondan mı astım oldum. Astımın sebebi bilinmiyor diye biliyorum. Umarım astımın kesin tedavisi bulunur; en azından birkaç yıl içinde. Bilmeyenler için şu bilgiyi vereyim; Astımın kesin tedavisi yok, sadece sürekli sprey ve ilaç kullanarak kontrol altına alınabiliyor. Ömür boyu sprey ve/veya ilaç, iğne kullanmak zorunda kalıyorsun. Astımın tanımı şudur; akciğerlerdeki belli kısımlar iltihaplanır, ilaçlarla o iltihabı yok edersin fakat yine iltihaplanır (yani kronik)
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    antigravity74100 5 gün
    Güzel bir teknolojik başarı haberi. Ben de astım ile ilgili bu fırsatla bilgi paylaşmak istiyorum. 12 yaşımdan bu tarafa yani en az 45 yıldır astım hastasıydım. Çocukluğumda ve gençliğimde çok ağır astım krizleri yaşadım. O zamanlar günümüzdeki astım önleyici ilaçlar yoktu. Eskiden test yaptırıp aşı da olduğum halde geçtiğimiz haziran ayına kadar astım ilaçlarımı kullanmayı bırakamadım. Bir yıla yakın bir zamandır, her gün zerdeçal ve sabahları da aç karnına 3 damla kekik yağlı 1 bardak ve ardından da sade 1 bardak su içiyorum. Hangisi yarar sağladı bilemiyorum, haziran ayından bu tarafa astım ilacı kullanmayı bıraktım. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Sadece kekik yağlı suyu içerken nefes yoluna kaçırmamaya özen gösterilmelidir. Tüm astımlılara acil şifalar dilerim.
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