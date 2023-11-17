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    Anlık Bildirim

    Lucid lüks SUV'sini duyurdu: Karşınızda Lucid Gravity

    Lucid, Air modelinden sonraki ikinci modeli olan Gravity'yi duyurdu. Tesla Model X'e rakip olan Lucid Gravity, 708 km menzili ve geniş iç hacmiyle lüks sürüş deneyimi vadediyor.
    Lucid lüks SUV'sini duyurdu: Karşınızda Lucid Gravity Tam Boyutta Gör
    Lucid, Air modelinden sonraki ikinci modeli olan Gravity'yi duyurdu. Tesla Model X'e rakip olan Lucid Gravity 708 km menzili ve geniş iç hacmiyle lüks sürüş deneyimi vadediyor.

    Lucid Gravity'yi Lucid'in dünya lideri teknoloji ve dizaynında önemli bir sıçrama olarak olarak niteleyen şirketin CEO'su Peter Rawlinson, aracın sürüş deneyimi, menzili, hacmi, lüksü ve çok yönlülüğüyle eşi görülmemiş bir kombinasyon olduğunu söylüyor.

    Lucid lüks SUV'sini duyurdu: Karşınızda Lucid Gravity Tam Boyutta Gör
    Otomobilin güç ve tork değerleri paylaşılmasa da 800 beygirin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 0- 100 km/h hızlanma değerinin ise 3.5 saniye olduğu belirtiliyor. Aracın yük çekme kapasitesinin 2722 kg ve yük taşıma kapasitesinin ise 680 kg olduğu söylendi.

    900 volt batarya, 15 dakikada 322 km menzil

    Batarya kapasitesi açıklanmayan aracınLucid Air ile aynı kapasitede olduğu ifade ediliyor. Tahminen 113 kWh bataryaya sahip olacağını söyleyebiliriz. 708 kilometrelik uzun menzili rakibi Model X'in 560 km'lik menzilinden hayli uzun. Alışılmadık 900 Volt batarya mimarisiyle gelen araç 15 dakika şarj ile 322 km yol gidebilecek. Gravity'nin sürtünme katsayısı ise rakibiyle aynı değerde olan 0.24cd olarak açıklandı.

    İkinci ve üçüncü sıra koltukları katlanan araç 3170 lt kargo hacmi sunabiliyor. Bu değer Model X'in 2314 lt'lik kargo hacminden fazla.

    Geniş iç hacmi sunan Gravity, arka koltukta geniş diz mesafesi sunuyor. Hatta üçüncü sıradaki koltuklar için bile diz mesafesinin yeterli olduğu vurgulanıyor. Aynı zamanda arka koltuklar hareket edebiliyor ve açılır masalar ile lüks ve konforlu bir seyahat imkanı sunuluyor.

    Lucid lüks SUV'sini duyurdu: Karşınızda Lucid Gravity Tam Boyutta Gör
    Ön konsolda ise sürücü tarafından orta konsola uzanan kavisli 34 inçlik OLED ekran ile araç futuristik bir görünüme sahip.

    Lucid lüks SUV'sini duyurdu: Karşınızda Lucid Gravity Tam Boyutta Gör

    Zero Gravity moduyla konforlu sürüş

    Konforun ön planda tutulduğu araçta yenilikçi süspansiyon teknolojisi kullanılmış. Sürücü tarafından yükseltilip alçaltabilen süspansiyon Zero Gravity moduyla zemine göre otomatik adapte olarak konforlu ve pürüzsüz sürüş deneyimi vadediyor.

    Teşvikler öncesi 80.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak otomobil rakibi Tesla Model X ile benzer fiyat etiketine sahip. Otomobilin üretimine 2024'ün sonunda başlanması hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/11/model-x-hunter-lucid-gravity-gets-440-miles-of-range-starts-at-less-than-80000-embargo-nov-16-1205-p-m/ https://electrek.co/2023/11/16/lucid-unveils-gravity-suv-440-mile-range-starting-under-80k-frunk-seat/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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