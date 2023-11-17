Lucid lüks SUV'sini duyurdu: Karşınızda Lucid Gravity

Lucid Gravity'yi Lucid'in dünya lideri teknoloji ve dizaynında önemli bir sıçrama olarak olarak niteleyen şirketin CEO'su Peter Rawlinson, aracın sürüş deneyimi, menzili, hacmi, lüksü ve çok yönlülüğüyle eşi görülmemiş bir kombinasyon olduğunu söylüyor.
900 volt batarya, 15 dakikada 322 km menzil
Batarya kapasitesi açıklanmayan aracınLucid Air ile aynı kapasitede olduğu ifade ediliyor. Tahminen 113 kWh bataryaya sahip olacağını söyleyebiliriz. 708 kilometrelik uzun menzili rakibi Model X'in 560 km'lik menzilinden hayli uzun. Alışılmadık 900 Volt batarya mimarisiyle gelen araç 15 dakika şarj ile 322 km yol gidebilecek. Gravity'nin sürtünme katsayısı ise rakibiyle aynı değerde olan 0.24cd olarak açıklandı.
İkinci ve üçüncü sıra koltukları katlanan araç 3170 lt kargo hacmi sunabiliyor. Bu değer Model X'in 2314 lt'lik kargo hacminden fazla.
Geniş iç hacmi sunan Gravity, arka koltukta geniş diz mesafesi sunuyor. Hatta üçüncü sıradaki koltuklar için bile diz mesafesinin yeterli olduğu vurgulanıyor. Aynı zamanda arka koltuklar hareket edebiliyor ve açılır masalar ile lüks ve konforlu bir seyahat imkanı sunuluyor.
Zero Gravity moduyla konforlu sürüş
Konforun ön planda tutulduğu araçta yenilikçi süspansiyon teknolojisi kullanılmış. Sürücü tarafından yükseltilip alçaltabilen süspansiyon Zero Gravity moduyla zemine göre otomatik adapte olarak konforlu ve pürüzsüz sürüş deneyimi vadediyor.
Teşvikler öncesi 80.000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak otomobil rakibi Tesla Model X ile benzer fiyat etiketine sahip. Otomobilin üretimine 2024'ün sonunda başlanması hedefleniyor.
Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/11/model-x-hunter-lucid-gravity-gets-440-miles-of-range-starts-at-less-than-80000-embargo-nov-16-1205-p-m/ https://electrek.co/2023/11/16/lucid-unveils-gravity-suv-440-mile-range-starting-under-80k-frunk-seat/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.