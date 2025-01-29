Lucid, elektrikli araçlarda benzersiz motor tasarımıyla şarj süresini hızlandırıyor

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Lucid Motors, geçtiğimiz yıl sonunda teslimatlarına başladığı yeni lüks SUV modeli Gravity hakkında önemli bir özelliği kısa bir süre önce duyurdu. Şirket, Gravity’nin arka motor tahrik ünitesine entegre ettiği yeni tasarım sayesinde, elektrikli aracın şarjını daha verimli ve hızlı hale getirdiğini açıkladı.

Lucid'den şarjı hızlandıran yenilikçi yöntem

Gravity, yaklaşık 724 km menzil sunan ve 94.950 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bir model olarak tanıtılmıştı. Şirket, aracı piyasaya sürdüğünde Gravity'nin 926V’luk mimarisiyle, piyasadaki 900 voltluk Lucid Air veya birçok Hyundai, Kia ve Genesis araçta bulunan 800 voltluk sistemleri aşan birkaç araçtan biri olacağını söylemişti. Bu yüksek voltaj mimarisi sayesinde Gravity, yalnızca 12 dakikalık bir şarjla yaklaşık 322 km menzil kazanabiliyor.

Elbette bunun için doğru ve destekli bir şarj cihazına ihtiyaç duyuluyor. ABD’de çoğu DC hızlı şarj cihazı 500V’a kadar destek sunarken, yeni nesil şarj cihazlarının birkaçı 1000V’a kadar güç verebiliyor. Fakat bu tür cihazlar oldukça nadir. Lucid’in tescilli arka motor tahrik ünitesi burada devreye girerek daha düşük voltajlı bir şarj cihazına takıldığında bile şarj sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bu özel motor, 500V’luk şarj cihazlarında dahi, Gravity'nin 926V’luk mimarisine yakın bir şarj voltajı elde edilmesini sağlıyor.

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Lucid, bu çözümü, bazı rakiplerinin kullandığı batarya paketlerini yarıya veya dörde bölme yöntemine kıyasla daha verimli ve daha az ısınma sağlayan bir seçenek olarak sunuyor. Bu tür batarya yapıları, şarj cihazlarının voltajına göre esneklik sağlarken, Lucid’in tercih ettiği tasarım şarj istasyonlarının sunabildiği en yüksek voltajda hızlı şarj yapılmasını mümkün kılıyor. Lucid Gravity'nin güçlendiriciye sahip arka motoru, 1000V şarj cihazlarında 400 kW'a kadar, 500V mimarisiyle çalışan hızlı şarj cihazlarında ise sürekli 225 kW’a kadar şarj hızları sunabiliyor.

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Lucid benzersiz motor tasarımıyla şarj süresini hızlandırıyor