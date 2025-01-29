Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lucid, elektrikli araçlarda benzersiz motor tasarımıyla şarj süresini hızlandırıyor

    ABD’li elektrikli araç üreticisi Lucid Motors, Gravity adlı elektrikli aracının şarj performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için benzersiz bir arka motor tasarımı geliştirdiğini duyurdu.

    Lucid benzersiz motor tasarımıyla şarj süresini hızlandırıyor Tam Boyutta Gör

    ABD’li elektrikli araç üreticisi Lucid Motors, geçtiğimiz yıl sonunda teslimatlarına başladığı yeni lüks SUV modeli Gravity hakkında önemli bir özelliği kısa bir süre önce duyurdu. Şirket, Gravity’nin arka motor tahrik ünitesine entegre ettiği yeni tasarım sayesinde, elektrikli aracın şarjını daha verimli ve hızlı hale getirdiğini açıkladı.

    Lucid'den şarjı hızlandıran yenilikçi yöntem

    Gravity, yaklaşık 724 km menzil sunan ve 94.950 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bir model olarak tanıtılmıştı. Şirket, aracı piyasaya sürdüğünde Gravity'nin 926V’luk mimarisiyle, piyasadaki 900 voltluk Lucid Air veya birçok Hyundai, Kia ve Genesis araçta bulunan 800 voltluk sistemleri aşan birkaç araçtan biri olacağını söylemişti. Bu yüksek voltaj mimarisi sayesinde Gravity, yalnızca 12 dakikalık bir şarjla yaklaşık 322 km menzil kazanabiliyor.

    Elbette bunun için doğru ve destekli bir şarj cihazına ihtiyaç duyuluyor. ABD’de çoğu DC hızlı şarj cihazı 500V’a kadar destek sunarken, yeni nesil şarj cihazlarının birkaçı 1000V’a kadar güç verebiliyor. Fakat bu tür cihazlar oldukça nadir. Lucid’in tescilli arka motor tahrik ünitesi burada devreye girerek daha düşük voltajlı bir şarj cihazına takıldığında bile şarj sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bu özel motor, 500V’luk şarj cihazlarında dahi, Gravity'nin 926V’luk mimarisine yakın bir şarj voltajı elde edilmesini sağlıyor.

    Lucid, bu çözümü, bazı rakiplerinin kullandığı batarya paketlerini yarıya veya dörde bölme yöntemine kıyasla daha verimli ve daha az ısınma sağlayan bir seçenek olarak sunuyor. Bu tür batarya yapıları, şarj cihazlarının voltajına göre esneklik sağlarken, Lucid’in tercih ettiği tasarım şarj istasyonlarının sunabildiği en yüksek voltajda hızlı şarj yapılmasını mümkün kılıyor. Lucid Gravity'nin güçlendiriciye sahip arka motoru, 1000V şarj cihazlarında 400 kW'a kadar, 500V mimarisiyle çalışan hızlı şarj cihazlarında ise sürekli 225 kW’a kadar şarj hızları sunabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onnet nedir ptt kargo ile yurt dışına yiyecek gönderme viessmann kombi resetleme yaratıcı kebapçı isimleri kızlık bozma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum