LucidPort dünyanın ilk USB 3.0 - SATA köprü kontrolcüsünü duyurdu

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Mevcut teknolojiler ile kıyaslandığında veri transfer hızlarında ciddi bir artış sağlayacak olan USB 3.0 ve SATA-III teknolojileri ve destek veren yeni nesil anakartlar endüstri tarafından merakla beklenedursun, yonga üreticileri yeni teknolojilere yönelik kontrolcü hazırlıklarına devam ediyorlar. LucidPort firması da dünyanın ilk USB 3.0 -> SATA köprü yongasını hazırladığını duyurdu.

Firmanın USB300 kod adını taşıyan yeni kontrol yongası ile USB 1.1, 2.0 ve/veya USB 3.0 uyumlu sabit disklerle SSD sürücülerin SATA ara birimi üzerinden kullanılmasına olanak tanınıyor. Native Command Queuing (NCQ), AES 128/256şifreleme ve Windows Mass Storage sürücüsü kullanıldığında 210MB/sn'lik transfer hızına olanak tanıyan yeni yonga dikkat çekecek gibi görünüyor.

USB Attached SCSI (UAS) sürücülerle daha yüksek performans sunma potansiyeline de sahip olan köprü kontrolcünün hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise henüz bilinmiyor. LucidPort firmasının yanı sıra aralarında Fujitsu ve PLX (ATi Radeon X2 serisi için hazırladığı köprü yongalardan tanıyoruz) gibi firmaların da sene sonuna doğru kendi USB 3.0 -> SATA yogalarını duyurlamaları bekleniyor.