Japon otomotiv devlerinde güvenlik skandalı! Türkiye'de en çok satılan SUV - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli JAECOO 7, yeni BMW 1 Serisi, Türkiye'deki SUV rekabeti ve Japon otomotiv devlerinin güvenlik skandalı gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli JAECOO 7, yeni BMW 1 Serisi, Türkiye'deki SUV rekabeti ve Japon otomotiv devlerinin güvenlik skandalı gibi konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, son olarak da yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

03:38 - BYD Seal U, markanın 5 nesil hibrit teknolojisiyle donatılacak

09:15 - Benzin ve motorine indirim geldi

10:42 - Yeni Toyota Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid Türkiye'de

16:20 - Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı

29:29 - JAECOO 7 yaz aylarında Türkiye'de satışa çıkacak

35:06 - Japon otomotiv devlerinin güvenlik skandalı şaşırttı

44:15 - Türkiye'de kıyasıya SUV rekabeti! Kazanan kim?

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