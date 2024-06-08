Japon otomotiv devlerinde güvenlik skandalı! Türkiye'de en çok satılan SUV - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli JAECOO 7, yeni BMW 1 Serisi, Türkiye'deki SUV rekabeti ve Japon otomotiv devlerinin güvenlik skandalı gibi konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, son olarak da yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
03:38 - BYD Seal U, markanın 5 nesil hibrit teknolojisiyle donatılacak
09:15 - Benzin ve motorine indirim geldi
10:42 - Yeni Toyota Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid Türkiye'de
16:20 - Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı
29:29 - JAECOO 7 yaz aylarında Türkiye'de satışa çıkacak
35:06 - Japon otomotiv devlerinin güvenlik skandalı şaşırttı
44:15 - Türkiye'de kıyasıya SUV rekabeti! Kazanan kim?