M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi?

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Son dönemde ekran kartı ve dizüstü piyasasında kripto madencilik kabusu yaşanıyor. Kazım oranı yüksek olan ekran kartları ve dizüstü bilgisayarlar adeta yağmalanırken haliyle oyuncuların da eli boş kalıyor.

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ARM mimarisi üzerinde özellikle grafik tarafındaki dezavantajlar nedeniyle kripto para madenciliği tercih edilmiyor ancak yavaş yavaş mobil cihazların güçlü grafik özellikleri kazanmaya başladığı bir gerçek. Bu da madencilerin gözünden kaçmıyor.

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Bir yazılım mühendisi Apple M1 yonga seti üzerinde Ethminer madencilik yazılımını çalıştırmayı başarmış. Haliyle Mac kitlesi kötü haber sayılabilir. İyi haber ise 2MH/s gibi çok düşük oranlarda kazım yapıyor ve tüm grafik kaynağını harcıyor olması. Bu da madencilerin pek dikkatini çekmeyecektir.

Ne var ki Apple M1 yonga setinin çok daha iyi performansa sahip versiyonları da gelecek ve Apple grafik tarafında sektörü şaşırtacaklarını açıklamıştı. Böyle bir durumda üzülen yine son kullanıcılar olabilir.

https://www.techpowerup.com/279142/apple-m1-processor-manages-to-mine-ethereum

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