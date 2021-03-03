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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi?

    Apple’ın ARM mimarisi üzerinde tasarladığı M1 yongasında Ethereum madencilik uygulaması başarıyla çalıştırıldı. Bununla birlikte henüz kar ettirecek kadar yeterli değil.
    03 Mart 2021, 13:00 (Güncellendi, 5 gün)
    5,2b
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi?
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde ekran kartı ve dizüstü piyasasında kripto madencilik kabusu yaşanıyor. Kazım oranı yüksek olan ekran kartları ve dizüstü bilgisayarlar adeta yağmalanırken haliyle oyuncuların da eli boş kalıyor.

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    Apple M1 tehlikede

    ARM mimarisi üzerinde özellikle grafik tarafındaki dezavantajlar nedeniyle kripto para madenciliği tercih edilmiyor ancak yavaş yavaş mobil cihazların güçlü grafik özellikleri kazanmaya başladığı bir gerçek. Bu da madencilerin gözünden kaçmıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında"

    Bir yazılım mühendisi Apple M1 yonga seti üzerinde Ethminer madencilik yazılımını çalıştırmayı başarmış. Haliyle Mac kitlesi kötü haber sayılabilir. İyi haber ise 2MH/s gibi çok düşük oranlarda kazım yapıyor ve tüm grafik kaynağını harcıyor olması. Bu da madencilerin pek dikkatini çekmeyecektir.

    Ne var ki Apple M1 yonga setinin çok daha iyi performansa sahip versiyonları da gelecek ve Apple grafik tarafında sektörü şaşırtacaklarını açıklamıştı. Böyle bir durumda üzülen yine son kullanıcılar olabilir.



    https://www.techpowerup.com/279142/apple-m1-processor-manages-to-mine-ethereum
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mrunseen (Emirhan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neden kötü haber olduğunu birisi açıklayabilir mi? Bu haberi birkaç gün önce Hacker Newsten okudum, orada kimse kötü bir haber olduğundan bahsetmiyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Son kullanıcı için kötü haber demiş çünkü ekran kartlarında yaşanan tadarik sorununa bu üründe girecek. Kısaca almak isteyen bulamayacak. Neyse ki aç madenciler için ilgi çekici bir kazma yapamıyormuş.. Önce korkutan sonra güldüren finalde de -ben ne okudum lan? sınıfı bir haber
    Son kullanıcı için kötü haber demiş çünkü ekran kartlarında yaşanan tadarik sorununa bu üründe girecek. Kısaca almak isteyen bulamayacak. Neyse ki aç madenciler...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    berk70 (Berk Kocatürk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaç paralık apple macbook 2mh mine yapıyor diye mi hepsi 5 senelik gtx 1060 20mh yapıyor fiyatı apple ın normalde 10da biri şimdi bile 5te biridir mantıklı değil kar zarar kurtarmaz 2mh ile hiç yapma daha iyi
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    M1 işlemcili apple ortalama 16 bin tl karşılarmı mh oranları sanmıyıyorum 300-400 mh civarında olsa belki
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    C crow in cornfield 5 gün ( Mesaj Silindi )
    200 mh bile olsa olacak iş değil.
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    Akasha_Ether (abc def) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps5te 98.76 MH/s diyorlar.
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    from softwave 5 gün ( Mesaj Silindi )
    tr de fiyatlar zaten belli, apple gönderim süreside bazi ürünler icin 2-3 hafta. Yani olması büyük bir kesimi etkilemez
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    W walkererdem (Erdem Selçuker) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    M1 işlemcilerin normalde ne kadar güçsüz olduğunun ve Apple'ın yazılım ve donanımı bir araya getirmek suretiyle ne kadar mucizevi işler yapılabileceğinin kapak gibi kanıtıdır bu da.
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    hanıncipsi 5 gün ( Mesaj Silindi )
    biraz da nvidia dışı ürün alın laptop alamıyoruz
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    Ben Ressam (T Cay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mac fiyatlarıda artar o zaman.
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    fhrstw 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu madenciler yecücle mecüc olabilir, adamlar donanım severlerin korkulu rüyası. Ellerini bir atıyorlar kurutuyorlar. Gpu, oyuncu laptopu, derken; yakında dost makinasıyla falan mining yapar bu herifler. İçlerinde hiç insan sevgisi yok herşeyi mh/s olarak görüyorlar. Marx görse şu hallerini tamam abicim herşey iktisadi değil der ve çekilirdi.
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    hareketliperde (tuluy ....) 4 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    yeni nesil beyaz eşyalara dadanmamış olmalarına şaşıyorum zaten. wifi ile bağlanıp denemeleri lazımdı
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kötü bir haber göremedim.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5246 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple m1 ethminer ve apple m1 crypto mining
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