M3 Max çipli 14 inç MacBook Pro, yüksek güç modu ile geliyor

MacBook Pro’nun yüksek güç modu ne işe yarıyor?
MacBook Pro’lar varsayılan olarak enerji ve performansı dengeleyen otomatik moda ayarlı. Düşük güç modu, enerji kullanımını azaltarak pil ömrünü uzatıyor. Yüksek güç modu, fanların daha yüksek hızlarda çalışmasına olanak tanıyor.
Ek soğutma kapasitesi, sistemin çok yoğun iş yüklerinde daha yüksek performans sunmasına olanak tanıyor. Örnek verecek olursak; 8K ProRes 4444 ve 8K DNxHR video renk derecelendirme gibi yoğun grafik kullanan iş akışlarında performans artıyor. Video düzenleme ve 3D uygulamalarında da daha akıcı oynatma ve daha hızlı dışa aktarma yapıyorsunuz. Yalnız, Yüksek güç modu etkinleştirildiğinde fan daha hızlı çalışıyor; fanın daha fazla gürültü yaptığını duyabiliyorsunuz.
Yüksek güç modu nasıl açılır?
- Sistem ayarlarına girin.
- Pil’e tıklayın.
- Enerji modu altında Pil ile / Güç adaptörü ile açılır menüsünden Yüksek Güç Modunu seçin.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.