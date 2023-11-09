M3 Max çipli 14 inç MacBook Pro, yüksek güç modu ile geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, yüksek güç modunu ilk olarak M1 Max işlemcili 16 inç MacBook Pro ile tanıtmıştı. Bu özelik etkinleştirildiğinde, 8K renk derecelendirme gibi yoğun grafik kullanan iş akışlarında performansı artırıyor ve MacBook Pro’nun gücünü sonuna kadar kullanmanızı sağlıyor. Şimdi bu özellik yeni tanıtılan 14 inç M3 MacBook Pro modeline geldi.

Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

MacBook Pro’nun yüksek güç modu ne işe yarıyor?

MacBook Pro’lar varsayılan olarak enerji ve performansı dengeleyen otomatik moda ayarlı. Düşük güç modu, enerji kullanımını azaltarak pil ömrünü uzatıyor. Yüksek güç modu, fanların daha yüksek hızlarda çalışmasına olanak tanıyor.

Ek soğutma kapasitesi, sistemin çok yoğun iş yüklerinde daha yüksek performans sunmasına olanak tanıyor. Örnek verecek olursak; 8K ProRes 4444 ve 8K DNxHR video renk derecelendirme gibi yoğun grafik kullanan iş akışlarında performans artıyor. Video düzenleme ve 3D uygulamalarında da daha akıcı oynatma ve daha hızlı dışa aktarma yapıyorsunuz. Yalnız, Yüksek güç modu etkinleştirildiğinde fan daha hızlı çalışıyor; fanın daha fazla gürültü yaptığını duyabiliyorsunuz.

Yüksek güç modu nasıl açılır?

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Sistem ayarlarına girin. Pil’e tıklayın. Enerji modu altında Pil ile / Güç adaptörü ile açılır menüsünden Yüksek Güç Modunu seçin.

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