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    M3 Max çipli 14 inç MacBook Pro, yüksek güç modu ile geliyor

    Apple, 16 inç MacBook Pro'ya özel yüksek güç modu seçeneğini yeni 14 inç MacBook Pro modeline getirdi. Bu, grafikle uğraşan profesyonellerin bilgisayardan maksimum gücü alabileceği anlamına geliyor.
    m3 max 14 inç macbook pro yüksek güç modu özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, yüksek güç modunu ilk olarak M1 Max işlemcili 16 inç MacBook Pro ile tanıtmıştı. Bu özelik etkinleştirildiğinde, 8K renk derecelendirme gibi yoğun grafik kullanan iş akışlarında performansı artırıyor ve MacBook Pro’nun gücünü sonuna kadar kullanmanızı sağlıyor. Şimdi bu özellik yeni tanıtılan 14 inç M3 MacBook Pro modeline geldi.

    MacBook Pro’nun yüksek güç modu ne işe yarıyor?

    MacBook Pro’lar varsayılan olarak enerji ve performansı dengeleyen otomatik moda ayarlı. Düşük güç modu, enerji kullanımını azaltarak pil ömrünü uzatıyor. Yüksek güç modu, fanların daha yüksek hızlarda çalışmasına olanak tanıyor.

    Ek soğutma kapasitesi, sistemin çok yoğun iş yüklerinde daha yüksek performans sunmasına olanak tanıyor. Örnek verecek olursak; 8K ProRes 4444 ve 8K DNxHR video renk derecelendirme gibi yoğun grafik kullanan iş akışlarında performans artıyor. Video düzenleme ve 3D uygulamalarında da daha akıcı oynatma ve daha hızlı dışa aktarma yapıyorsunuz. Yalnız, Yüksek güç modu etkinleştirildiğinde fan daha hızlı çalışıyor; fanın daha fazla gürültü yaptığını duyabiliyorsunuz.

    Yüksek güç modu nasıl açılır?

    macbook pro yüksek güç modu nasıl açılır Tam Boyutta Gör

    1. Sistem ayarlarına girin.
    2. Pil’e tıklayın.
    3. Enerji modu altında Pil ile / Güç adaptörü ile açılır menüsünden Yüksek Güç Modunu seçin.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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