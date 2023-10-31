M3 işlemcilerle daha güçlü: İşte yeni Macbook Pro modelleri ve Türkiye fiyatı!

- M3 işlemcili Macbook Pro’lar
- Performans
- Ekran
- M3 Macbook Pro fiyatı ne kadar?
- M3 Pro Macbook Pro fiyatı ne kadar?
- M3 Max Macbook Pro fiyatı ne kadar?
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M3 işlemcili Macbook Pro’lar
Apple, M3 Pro silikonlu 16 inç MacBook Pro'nun tek bir şarjla 22 saat yaşayacağını söyledi. 14 inçlik versiyonlar daha küçük hücrelerle geldiğinden bu sonuç daha düşük olacaktır, M3 Max varyantları ise daha fazla güç tüketen ancak daha güçlü olan GPU nedeniyle biraz daha kısa ömür sunacak. Belirttiğimiz gibi bu yeni makineler geniş konfigürasyon ile geliyor. Örneğin M3 Max MacBook Pro, Apple'ın dizüstü bilgisayarları için yeni bir seviye olan 128 GB'a kadar RAM ile sipariş edilebiliyor.
Performans
Apple’ın verilerine göre M3 Pro, CPU tarafından M1 Pro’dan %20, GPU tarafında ise M1 Pro’dan %40 daha yüksek performans sergiliyor. M3 Max, 16 çekirdekli bir CPU ve 40 çekirdeğe kadar GPU ile daha fazlasını vadediyor. 128GB’a kadar sistem belleği destekleyen işlemci, CPU tarafında M1 Max’tan %80, GPU tarafında ise M1 Max’tan %50 daha yüksek performans gösteriyor.
M2 çipler zaten performans olarak gayet tatlı bir noktada bulunuyordu. 3nm çipler ile çıta daha üste konumlandırılıyor. Bununla birlikte tüm çipler Mac oyunları için bir nimet olabilecek donanım hızlandırmalı ışın izleme ve donanım hızlandırmalı mesh gölgeleme yeteneğine sahip. Artırılmış GPU performansı, Apple'ın Dinamik Önbellekleme adını verdiği ve "GPU'nun yerel bellek kullanımını gerçek zamanlı olarak donanımda tahsis ettiği, böylece her görev için yalnızca tam olarak ihtiyaç duyulan bellek miktarının kullanıldığı" bir özellik sayesinde gerçekleşiyor.
Ekran
M3 Macbook Pro fiyatı ne kadar?
- M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 512 GB: 62.299 TL
- M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 70.119 TL
M3 Pro Macbook Pro fiyatı ne kadar?
Yeni M3 Pro Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.
- M3 Pro işlemcili 14 iç Macbook Pro 512 GB: 78.999 TL
- M3 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL
- M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB: 94.000 TL
- M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB - 36 GB RAM: 109.239 TL
M3 Max Macbook Pro fiyatı ne kadar?
Yeni M3 Max Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.
- M3 Max işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL
- M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 36 GB RAM: 130.599 TL
- M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 48 GB RAM: 148.399 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.