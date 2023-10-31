M3 işlemcilerle daha güçlü: İşte yeni Macbook Pro modelleri ve Türkiye fiyatı!

Tam Boyutta Gör Apple, “Scary Fast” etkinliğinde hepsi yeni M3 çiplere sahip 14" ve 16" MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Birden fazla konfigürasyonda gelen yeni Macbook Pro’lar, en temel modelde bile güçlü performans sergiliyorlar. Peki M3 işlemcili yeni Macbook Pro modelleri neler sunuyor? İşte M3 çipli Macbook Pro fiyatı ve özellikleri

M3 işlemcili Macbook Pro’lar

Tam Boyutta Gör Yeni çipler iç kısımdaki en büyük gelişme olurken, bu dizüstü bilgisayarların (yalnızca M3 Pro ve M3 Max seçenekleri) artık Uzay Grisine kıyasla daha koyu olan Uzay Siyahı seçeneği bulunuyor. Bu yeni renk seçeneğinin daha az parmak izi tuttuğu da Apple tarafından aktarıldı. M3, M3 Pro ve M3 Max ile desteklenen yeni dizüstü bilgisayarlar haliyle pil ömrü performansında da seleflerinden ayrılacak.

Apple, M3 Pro silikonlu 16 inç MacBook Pro'nun tek bir şarjla 22 saat yaşayacağını söyledi. 14 inçlik versiyonlar daha küçük hücrelerle geldiğinden bu sonuç daha düşük olacaktır, M3 Max varyantları ise daha fazla güç tüketen ancak daha güçlü olan GPU nedeniyle biraz daha kısa ömür sunacak. Belirttiğimiz gibi bu yeni makineler geniş konfigürasyon ile geliyor. Örneğin M3 Max MacBook Pro, Apple'ın dizüstü bilgisayarları için yeni bir seviye olan 128 GB'a kadar RAM ile sipariş edilebiliyor.

Performans

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise Apple’ın bu makineleri kesinlikle daha güçlü. M3, CPU tarafında M1’den %35, GPU tarafında ise M1’den %65 daha yüksek performans sergileyen 8 çekirdek CPU ve 10 çekirdek GPU ile geliyor. M3 Pro, 12 çekirdekli CPU’dan güç alırken grafik tarafında 18 çekirdekli GPU yer alıyor.

Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı 2 sa. önce eklendi

Apple’ın verilerine göre M3 Pro, CPU tarafından M1 Pro’dan %20, GPU tarafında ise M1 Pro’dan %40 daha yüksek performans sergiliyor. M3 Max, 16 çekirdekli bir CPU ve 40 çekirdeğe kadar GPU ile daha fazlasını vadediyor. 128GB’a kadar sistem belleği destekleyen işlemci, CPU tarafında M1 Max’tan %80, GPU tarafında ise M1 Max’tan %50 daha yüksek performans gösteriyor.

M2 çipler zaten performans olarak gayet tatlı bir noktada bulunuyordu. 3nm çipler ile çıta daha üste konumlandırılıyor. Bununla birlikte tüm çipler Mac oyunları için bir nimet olabilecek donanım hızlandırmalı ışın izleme ve donanım hızlandırmalı mesh gölgeleme yeteneğine sahip. Artırılmış GPU performansı, Apple'ın Dinamik Önbellekleme adını verdiği ve "GPU'nun yerel bellek kullanımını gerçek zamanlı olarak donanımda tahsis ettiği, böylece her görev için yalnızca tam olarak ihtiyaç duyulan bellek miktarının kullanıldığı" bir özellik sayesinde gerçekleşiyor.

Ekran

Tam Boyutta Gör Ekran ve genel olarak tasarım tarafında pek bir değişiklik yok. Hatta, yeni MacBook Pro'lar, bu yılın başında piyasaya sürülen M2 Pro / Max dizüstü bilgisayarlarla hemen hemen aynı Liquid Retina XDR ekran karşılıyor. Tüm modeller Mini LED ekrana, güçlü hoparlör sistemine, üç Thunderbolt 4 bağlantı noktasına, bir HDMI bağlantı noktasına, bir SD kart okuyucusuna ve şarj için bir MagSafe konektörüne sahipler. Ekranlar artık SDR içerik için 600 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor, bu da eskisinden yüzde 20 daha parlak.

M3 Macbook Pro fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Yeni M3 Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 512 GB: 62.299 TL

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 70.119 TL

M3 Pro Macbook Pro fiyatı ne kadar?

Yeni M3 Pro Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.

M3 Pro işlemcili 14 iç Macbook Pro 512 GB: 78.999 TL

M3 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB: 94.000 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB - 36 GB RAM: 109.239 TL

M3 Max Macbook Pro fiyatı ne kadar?

Yeni M3 Max Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.

M3 Max işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 36 GB RAM: 130.599 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 48 GB RAM: 148.399 TL

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