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    M3 işlemcilerle daha güçlü: İşte yeni Macbook Pro modelleri ve Türkiye fiyatı!

    Apple, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği “Scary Fast” etkinliğinde yeni M3 serisi işlemcilerinin üzerinde yükselen yeni Macbook Pro’ları tanıttı. İşte yeni Macbook Pro fiyatı ve özellikleri:
    Yeni Macbook Pro’lar tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri! Tam Boyutta Gör
    Apple, “Scary Fast” etkinliğinde hepsi yeni M3 çiplere sahip 14" ve 16" MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Birden fazla konfigürasyonda gelen yeni Macbook Pro’lar, en temel modelde bile güçlü performans sergiliyorlar. Peki M3 işlemcili yeni Macbook Pro modelleri neler sunuyor? İşte M3 çipli Macbook Pro fiyatı ve özellikleri

    M3 işlemcili Macbook Pro’lar

    Yeni Macbook Pro’lar tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri! Tam Boyutta Gör
    Yeni çipler iç kısımdaki en büyük gelişme olurken, bu dizüstü bilgisayarların (yalnızca M3 Pro ve M3 Max seçenekleri) artık Uzay Grisine kıyasla daha koyu olan Uzay Siyahı seçeneği bulunuyor. Bu yeni renk seçeneğinin daha az parmak izi tuttuğu da Apple tarafından aktarıldı. M3, M3 Pro ve M3 Max ile desteklenen yeni dizüstü bilgisayarlar haliyle pil ömrü performansında da seleflerinden ayrılacak.

    Apple, M3 Pro silikonlu 16 inç MacBook Pro'nun tek bir şarjla 22 saat yaşayacağını söyledi. 14 inçlik versiyonlar daha küçük hücrelerle geldiğinden bu sonuç daha düşük olacaktır, M3 Max varyantları ise daha fazla güç tüketen ancak daha güçlü olan GPU nedeniyle biraz daha kısa ömür sunacak. Belirttiğimiz gibi bu yeni makineler geniş konfigürasyon ile geliyor. Örneğin M3 Max MacBook Pro, Apple'ın dizüstü bilgisayarları için yeni bir seviye olan 128 GB'a kadar RAM ile sipariş edilebiliyor.

    Performans

    Yeni Macbook Pro’lar tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri! Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise Apple’ın bu makineleri kesinlikle daha güçlü. M3, CPU tarafında M1’den %35, GPU tarafında ise M1’den %65 daha yüksek performans sergileyen 8 çekirdek CPU ve 10 çekirdek GPU ile geliyor. M3 Pro, 12 çekirdekli CPU’dan güç alırken grafik tarafında 18 çekirdekli GPU yer alıyor.

    Apple’ın verilerine göre M3 Pro, CPU tarafından M1 Pro’dan %20, GPU tarafında ise M1 Pro’dan %40 daha yüksek performans sergiliyor. M3 Max, 16 çekirdekli bir CPU ve 40 çekirdeğe kadar GPU ile daha fazlasını vadediyor. 128GB’a kadar sistem belleği destekleyen işlemci, CPU tarafında M1 Max’tan %80, GPU tarafında ise M1 Max’tan %50 daha yüksek performans gösteriyor.

    M2 çipler zaten performans olarak gayet tatlı bir noktada bulunuyordu. 3nm çipler ile çıta daha üste konumlandırılıyor. Bununla birlikte tüm çipler Mac oyunları için bir nimet olabilecek donanım hızlandırmalı ışın izleme ve donanım hızlandırmalı mesh gölgeleme yeteneğine sahip. Artırılmış GPU performansı, Apple'ın Dinamik Önbellekleme adını verdiği ve "GPU'nun yerel bellek kullanımını gerçek zamanlı olarak donanımda tahsis ettiği, böylece her görev için yalnızca tam olarak ihtiyaç duyulan bellek miktarının kullanıldığı" bir özellik sayesinde gerçekleşiyor.

    Ekran

    Yeni Macbook Pro’lar tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri! Tam Boyutta Gör
    Ekran ve genel olarak tasarım tarafında pek bir değişiklik yok. Hatta, yeni MacBook Pro'lar, bu yılın başında piyasaya sürülen M2 Pro / Max dizüstü bilgisayarlarla hemen hemen aynı Liquid Retina XDR ekran karşılıyor. Tüm modeller Mini LED ekrana, güçlü hoparlör sistemine, üç Thunderbolt 4 bağlantı noktasına, bir HDMI bağlantı noktasına, bir SD kart okuyucusuna ve şarj için bir MagSafe konektörüne sahipler. Ekranlar artık SDR içerik için 600 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor, bu da eskisinden yüzde 20 daha parlak.

    M3 Macbook Pro fiyatı ne kadar?

    M3, M3 Pro, M3 Max Macbook Pro fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Yeni M3 Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.
    • M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 512 GB: 62.299 TL
    • M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 70.119 TL

    M3 Pro Macbook Pro fiyatı ne kadar?

    Yeni M3 Pro Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.

    • M3 Pro işlemcili 14 iç Macbook Pro 512 GB: 78.999 TL
    • M3 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL
    • M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB: 94.000 TL
    • M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB - 36 GB RAM: 109.239 TL

    M3 Max Macbook Pro fiyatı ne kadar?

    Yeni M3 Max Macbook Pro, bugün itibariyle Türkiye’den ön siparişe açılmış durumda. Teslimatlar ise 10 Kasım tarihinde yapılacak.

    • M3 Max işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL
    • M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 36 GB RAM: 130.599 TL
    • M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 48 GB RAM: 148.399 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 16 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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