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    Anlık Bildirim

    Apple’ın yeni işlemci ailesi tanıtıldı: İşte karşınızda M3, M3 Pro ve M3 Max

    Apple Silicon macerasına devam eden Cupertino merkezli Apple, yeni nesil çip setlerini tanıttı. İşte karşınızda yeni nesil Mac’lere güç verecek olan M3, M3 Pro ve M3 Max
    Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Intel ile olan ortaklığına son vererek kendi işlemcisini tanıtan Apple, bu macerasına devam ediyor. M1 ve M2 serilerinde bulduğu başarıyı bir sonraki seviyeye taşımak isteyen firma, Cadılar Bayramına özel etkinliğinde yeni nesil işlemcilerini tanıttı.

    3nm sürecinde üretilen Apple M3 ailesi karşınızda

    Apple, geçtiğimiz yıllarda takip ettiği düzeni bozdu ve 3 farklı işlemciyi bir arada tanıttı. M3, M3 Pro ve M3 Max, 3nm sürecinde üretilen ilk masaüstü çipleri oluyor ve enerji verimliliğinde ciddi ilerlemeler kaydediyor. Apple, standart M3’ün M1 performansına ulaşmak için M1’in yarısı kadar güç tükettiğini belirtti. Tüm modellerde bulunan 16 çekirdekli Neural Engine, M2 ailesinde kullanılandan %16 daha yüksek performans gösteriyor.

    Yeni nesil GPU: Işın izleme, AV1 ve dahası

    Apple M3 ailesi Tam Boyutta Gör
    M3 ailesinin hiç şüphesiz en dikkat çeken özelliklerinden biri GPU tarafında oluyor. Dynamic Caching teknolojisi ile M3 grafik birimleri, sistem belleğinde yer ayırmayı derleme zamanında yapmıyor ve dinamik olarak gerçekleştiriyor. Bu sayede bu yeni nesil GPU’lar cihazların birleşik belleğini daha verimli kullanıyor ve bu sayede muhteşem performans artışlarını mümkün kılıyor. Ayrıca M3 ailesi, donanım destekli ışın izleme ve donanım destekli örgü gölgelendirme teknolojilerini de destekliyor. Ayrıca bu çipler; H.264, HEVC, ProRes, ProRes Raw ve AV1 gibi popüler kodekleri de destekliyor.

    Apple M3

    Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni giriş seviye Mac işlemcisi, çekirdek dizilimini koruyor. 4 performans ve 4 verimlilik çekirdekli CPU’ya yeni nesil teknolojileri destekleyen 10 çekirdekli GPU eşlik ediyor. Apple’ın verilerine göre M3, CPU tarafında M1’den %35, GPU tarafında ise M1’den %65 daha yüksek performans sergiliyor. 25 milyar transistör içeren çipset, 24GB’a kadar birleşik bellek destekliyor. 

    M3 Pro ve M3 Max

    Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, sürpriz etkinliğinde M3 ile beraber yeni nesil MacBook Pro’lara güç verecek M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini de tanıttı. 3nm sürecinde üretilen bu çipler, özellikle GPU tarafında ciddi yenilikler barındırıyor. 37 milyar transistöre sahip M3 Pro, 6 performans ve 6 verimlilik çekirdeğine sahip CPU’dan güç alıyor. Yonganın grafik birimini ise 18 çekirdekli GPU oluşturuyor. Apple’ın verilerine göre M3 Pro, CPU tarafından M1 Pro’dan %20, GPU tarafında ise M1 Pro’dan %40 daha yüksek performans sergiliyor. M3 Pro, 36GB’a kadar sistem belleğine izin veriyor.
    Apple M3, M3 Pro ve M3 Max tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni canavarı M3 Max ise yapay zeka mühendislerine ve 3 boyutlu modelleme yapan sanatçılara yönelik pazarlanıyor. 92 milyar transistör içeren M3 Max çipinde 12 performans ve 4 verimlilik çekirdekli CPU’ya 40 çekirdekli GPU eşlik ediyor. 128GB’a kadar sistem belleği destekleyen işlemci, CPU tarafında M1 Max’tan %80, GPU tarafında ise M1 Max’tan %50 daha yüksek performans gösteriyor. 

    Apple’ın M3 ailesi, önümüzdeki dönemde tanıtılacak MacBook, iMac, Mac mini, Mac Studio ve iPad modellerinde kullanılacak. 3nm sürecinde üretilen işlemciler, yeni Mac modellerinde daha yüksek performans ve enerji verimliliğini mümkün kılacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 16 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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