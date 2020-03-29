Mac için Dropbox beta sonunda masaüstü senkronizasyonu yapabiliyor

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Mac kullanıcıları için iCloud yanında oldukça pasif kalan Dropbox bulut hizmeti, beta sürümünde sonunda masaüstü ve belgeler klasörü için senkronizasyon özelliği sunuyor. Şimdiye kadar uygulama, sadece kendi oluşturduğu Dropbox adındaki klasörü senkronize edebiliyordu.

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Dropbox geçtiğimiz haftalarda uygulamasının motorunu baştan yazarak uygulamanın performansını arttırmıştı. Bu özellik ile birlikte uygulamanın kullanıcı sayısı muhtemelen Mac kullanıcıları arasında daha popüler hâle gelecektir.

https://9to5mac.com/2020/03/28/dropbox-beta/

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