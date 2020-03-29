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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mac için Dropbox beta sonunda masaüstü senkronizasyonu yapabiliyor

    Bulut depolama hizmetleri sağlayıcısı Dropbox, şimdiye kadar Mac uygulamasının düşük performansı sebebiyle iCloud kullanıcılarını kendine geçiremiyordu. Bu yönde uygulamadaki problemler çözülüyor.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Mac için Dropbox beta sonunda masaüstü senkronizasyonu yapabiliyor
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    Mac kullanıcıları için iCloud yanında oldukça pasif kalan Dropbox bulut hizmeti, beta sürümünde sonunda masaüstü ve belgeler klasörü için senkronizasyon özelliği sunuyor. Şimdiye kadar uygulama, sadece kendi oluşturduğu Dropbox adındaki klasörü senkronize edebiliyordu. 

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    Dropbox geçtiğimiz haftalarda uygulamasının motorunu baştan yazarak uygulamanın performansını arttırmıştı. Bu özellik ile birlikte uygulamanın kullanıcı sayısı muhtemelen Mac kullanıcıları arasında daha popüler hâle gelecektir.



    https://9to5mac.com/2020/03/28/dropbox-beta/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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