Dyson sadece 10 günde solunum cihazı tasarladı ve 10.000 sipariş aldı

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İngiliz elektrikli ev aletleri üreticisi Dyson, sadece 10 gün içinde, koronavirüs (Covid-19) hastalarını tedavi etmek için tasarlanmış CoVent adlı bir solunum cihazı tasarladı.

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CNN International’ın haberine göre Dyson, solunum cihazını mevcut dijital teknolojilerini temel alarak geliştirdi. CoVent, koronavirüs hastalarının "spesifik gereksinimlerini" karşılayabilecek kapasitede.

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Dyson hali hazırda İngiliz hükümetinden 10.000 adet sipariş almış durumda. Zira solunum cihazları şu anda dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanların başında geliyor.

Pille çalışabiliyor

Taşınabilir yapıda olan CoVent gerektiğinde pille çalışabiliyor. Bu avantajları sayesinde geçici saha hastanelerinde ve hasta nakillerinde kullanılabilecek. Solunum cihazının Nisan ayı başlarında hastanelere ulaşması bekleniyor.

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Ayrıca, 10 milyar dolar kişisel serveti bulunan şirket kurucusu James Dyson, uluslararası sağlık kuruluşlarına 5.000 solunum cihazı bağışlama sözü verdi.

https://edition.cnn.com/2020/03/26/tech/dyson-ventilators-coronavirus/index.html

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