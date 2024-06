Apple, yeni aracını duyurdu: Mac'ler oyun PC'lerinin yerini alabilir

Tam Boyutta Gör Apple, Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 7: Biohazard, Sniper Elite 4 gibi popüler oyunları iPhone 15 Pro ile mobile taşırken macOS tarafında da oyun aracını geliştiriyor. Yakın zamanda sunulan Game Porting Kit 2 ile AAA oyunları Mac bilgisayarlarda göreceğiz. Belki de Mac’ler oyun PC’lerinin yerini alacak.

Assassin's Creed Mirage, iPhone 15 Pro için çıktı (indir) 1 hf. önce eklendi

AAA oyunlar Mac'e geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni Game Porting Toolkit 2, gelişmiş Windows uyumluluğunun yanı sıra shader hata ayıklama araçları getiriyor ve geliştiricilere ilk olarak PC için geliştirilmiş oyunları yeniden hazırlamanın daha iyi bir yolunu sunacak. Piyasaya sürüldükten sonra oyunları iPhone, iPad ve Mac'e taşımak daha kolay olacak. Yeni araç takımı, tüm Apple platformları için Xcode desteğini geliştiriyor.

Apple, Mac’lere gelecek yeni oyunlardan da bahsetti. Ubisoft’un Assassin’s Creed Shadows oyunu 15 Kasım’da Mac ve iPad’e geliyor. Ubisoft’un yeni nesil Anvil oyun motoru Apple ekosistemini destekleyecek, Metal 3 ve donanım bazlı ışın izleme gibi Apple Silicon özelliklerinden yararlanabilecek. Mac ve iPad’de Assassin’s Creed deneyimlemek isteyenler için hatırlatma; Mirage, 30 Nisan’da iPad ve Mac’te indirilmeye sunuldu.

Yalnızca Assassin’s Creed serisi değil birçok AAA oyun Mac bilgisayarlara geliyor. Prince of Persia: The Lost Crown, Frostpunk 2, Dead Island 2, Palworld, Resident Evil Biohazard, Resident Evil 2, Riven, Robocop Rogue City, Sniper Elite 4, Valheim World of Warcraft - The War Within ve Wuthering Waves, macOS’e gelecek oyunlar arasında.

