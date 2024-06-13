Apple, yeni aracını duyurdu: Mac'ler oyun PC'lerinin yerini alabilir

AAA oyunlar Mac'e geliyor
Apple, Mac’lere gelecek yeni oyunlardan da bahsetti. Ubisoft’un Assassin’s Creed Shadows oyunu 15 Kasım’da Mac ve iPad’e geliyor. Ubisoft’un yeni nesil Anvil oyun motoru Apple ekosistemini destekleyecek, Metal 3 ve donanım bazlı ışın izleme gibi Apple Silicon özelliklerinden yararlanabilecek. Mac ve iPad’de Assassin’s Creed deneyimlemek isteyenler için hatırlatma; Mirage, 30 Nisan’da iPad ve Mac’te indirilmeye sunuldu.
Yalnızca Assassin’s Creed serisi değil birçok AAA oyun Mac bilgisayarlara geliyor. Prince of Persia: The Lost Crown, Frostpunk 2, Dead Island 2, Palworld, Resident Evil Biohazard, Resident Evil 2, Riven, Robocop Rogue City, Sniper Elite 4, Valheim World of Warcraft - The War Within ve Wuthering Waves, macOS’e gelecek oyunlar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.