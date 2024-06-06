Assassin's Creed Mirage, iPhone 15 Pro için çıktı

Ubisoft, daha önce Assassin's Creed Mirage’in iPhone ve iPad’de 90 dakika ücretsiz oynanabileceğini duyurmuştu. Oyun, belli bir süre ücretsiz oynanabiliyor, sonrasında 619,99 TL ödeyerek satın almanız gerekiyor. Amerika’da 20 Haziran’a kadar %50 indirimli; 24.99 dolara satın alarak oyunu sınırsız oynayabiliyorsunuz.
Ubisoft, Assassin's Creed Mirage’in iPhone ve iPad’de konsolla aynı deneyimi sunduğunu söylüyor. Oyun, dokunmatik kontrollerle veya uyumlu kontrolcülerle oynanabiliyor.
Assassin's Creed Mirage, Ekim 2023’te Xbox, PlayStation ve Windows için çıkış yapmıştı. iPhone 15 Pro ve M1 iPad’ler için 6 Haziran’da çıkış yaptı. A17 Pro çipiyle güçlendirilen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve ağ gölgelemeyi destekleyerek oyunlarda gelişmiş grafik işleme olanağı sağlıyor. Bu donanım yükseltmesi, Resident Evil oyunları, Death Stranding Director's Cut gibi başka AAA oyunları da yeni iPhone’lara getirdi.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.