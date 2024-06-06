Tam Boyutta Gör Assassin’s Creed Mirage, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in yanı sıra M1 çipli iPad Pro ve iPad Air modelleri için indirilmeye açıldı.

Ubisoft, daha önce Assassin's Creed Mirage’in iPhone ve iPad’de 90 dakika ücretsiz oynanabileceğini duyurmuştu. Oyun, belli bir süre ücretsiz oynanabiliyor, sonrasında 619,99 TL ödeyerek satın almanız gerekiyor. Amerika’da 20 Haziran’a kadar %50 indirimli; 24.99 dolara satın alarak oyunu sınırsız oynayabiliyorsunuz.

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Ubisoft, Assassin's Creed Mirage’in iPhone ve iPad’de konsolla aynı deneyimi sunduğunu söylüyor. Oyun, dokunmatik kontrollerle veya uyumlu kontrolcülerle oynanabiliyor.

Assassin's Creed Mirage, Ekim 2023’te Xbox, PlayStation ve Windows için çıkış yapmıştı. iPhone 15 Pro ve M1 iPad’ler için 6 Haziran’da çıkış yaptı. A17 Pro çipiyle güçlendirilen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve ağ gölgelemeyi destekleyerek oyunlarda gelişmiş grafik işleme olanağı sağlıyor. Bu donanım yükseltmesi, Resident Evil oyunları, Death Stranding Director's Cut gibi başka AAA oyunları da yeni iPhone’lara getirdi.

Assassin's Creed Mirage Games Ücretsiz 5,1 GB

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Assassin's Creed Mirage, iPhone 15 Pro için çıktı (indir)