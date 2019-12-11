Mac Pro için tekerlek 3200TL

Apple’ın belki de tarihindeki en pahalı ürünü olmaya aday Mac Pro bilgisayarı bugün itibariyle raflara çıktı. Sadece ülkemizde değil global pazarda da çılgın fiyat etiketlerine sahip olan Mac Pro modelinin aksesuarları da uçuk fiyatlarla satılıyor.

Mac Pro tekerlek özellikleri ve fiyatı

Dolu dolu bir donanım ile konfigüre ettiğiniz zaman haliyle Mac Pro modelinin ağırlığı da artıyor. Raf tipi bir yana kule tipi kasa kullanacaksanız zaman zaman taşıma ihtiyacı doğacaktır. Bunun için de bir kolaylık gerekiyor.

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Mac Pro normalde paslanmaz çelik muhafazalı ayaklar ile geliyor. Eğer sürekli taşıma ihtiyacı hissedecekseniz bu kez paslanmaz çelik muhafaza tekerlek seçimi yapmanız gerekiyor. Bununla birlikte tekerlek seçimi size 3200TL’ye patlıyor.

Fiyatı 500 bin TL seviyesine kadar çıkan Mac Pro için kutuya bir tekerlek eklemek firmayı elbette zarara sokmaz ancak Apple strateji olarak ufak tefek aksesuarları dahi opsiyonel. Örneğin kasanın sadece içinden çıkan fiber bezle silinmesi tavsiye ediliyor. Bu fiber bez kaybolursa yeniden satın almak gerekiyor.

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/mac-pro/kule-tipi-kasa#