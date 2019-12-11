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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mac Pro için tekerlek 3200TL

    Ufak tefek aksesuarları dahi kutuya dahil etmeyerek opsiyonel olarak satışa sunan Apple, yeni Mac Pro modelinde de taşıma tekerleğini yüksek bir fiyattan satıyor.
    1 gün
    3,1b
    2
    20
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mac Pro için tekerlek 3200TL

    Apple’ın belki de tarihindeki en pahalı ürünü olmaya aday Mac Pro bilgisayarı bugün itibariyle raflara çıktı. Sadece ülkemizde değil global pazarda da çılgın fiyat etiketlerine sahip olan Mac Pro modelinin aksesuarları da uçuk fiyatlarla satılıyor.

    Mac Pro tekerlek özellikleri ve fiyatı

    Dolu dolu bir donanım ile konfigüre ettiğiniz zaman haliyle Mac Pro modelinin ağırlığı da artıyor. Raf tipi bir yana kule tipi kasa kullanacaksanız zaman zaman taşıma ihtiyacı doğacaktır. Bunun için de bir kolaylık gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı"

    Mac Pro normalde paslanmaz çelik muhafazalı ayaklar ile geliyor. Eğer sürekli taşıma ihtiyacı hissedecekseniz bu kez paslanmaz çelik muhafaza tekerlek seçimi yapmanız gerekiyor. Bununla birlikte tekerlek seçimi size 3200TL’ye patlıyor.

    Fiyatı 500 bin TL seviyesine kadar çıkan Mac Pro için kutuya bir tekerlek eklemek firmayı elbette zarara sokmaz ancak Apple strateji olarak ufak tefek aksesuarları dahi opsiyonel. Örneğin kasanın sadece içinden çıkan fiber bezle silinmesi tavsiye ediliyor. Bu fiber bez kaybolursa yeniden satın almak gerekiyor.



    https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/mac-pro/kule-tipi-kasa# Yorum Yaz
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    mert1907 1 gün en beğenilen
    Tekerleği Apple buldu...
    Yanıtla +29
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    Start Again 1 gün
    [Cool Voice]: Those wheels are designed beautifully and created magnificently to provide you tremendous opportunities. Their stainless edges contact the surface smoothly...

    Şimdi öyle bir reklam çekerler ki yok satar.

    [Cool Voice]: Those wheels are designed beautifully and created magnificently to provide you tremendous opportunities. Their stainless edges contact the surfac...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
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    RedManetics 1 gün
    Tekerlek değil onlar Sihirli tekerlekler
    Yanıtla +13
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    Gt95 15 sa.
    400 bin tl veren buna tekerine de 3 bin verir güzel taktik :)
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    lextor 17 sa.
    Aman Allahım waoooaoaoaw İnovasyona bakın. Kimin aklına gelirdi kasaya tekerlek. 3000 az en az 20.000 olmalı. Müthiş. Ayakta alkışlıyorum.
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    HoLyZz! 20 sa.
    Sadece bu mu? Herkesin tek parça sattığı monitörü, Apple 3'e bölmüş. Monitörün kendisi, ayağı ve vesa desteği ünitesi.
    Neyse ki monitör çerçevesi ile paneli de ayırmamış
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    kakarikikiri 21 sa.
    puhahahahahah çok iyi ya, koltuk takımı fiyatına teker XD neyse sabah sabah bedavaya keyfim yerine geldi, teşekkürler apple.
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    CWaRRioR 21 sa.
    Mantık dışı işler...
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    volcano2K 1 gün
    reklamı her zamanki gibi gaza getirici :) youtube.com/...
    Kuru açılımı :) youtube.com/...
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    Ahmet DOĞAN 1 gün
    Apple Terk Et Artık Dünyayı. Harcanıyorsun Buralarda
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    Gökay16 1 gün yeni yorumcu
    Getirin ordan billurları...
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    kucukyenici 1 gün
    Kış olunca kış lastiği, don olunca don lastiği takın.

    😀
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    Kerim5100 1 gün
    Tekerlek değil onlar lütfen
    iWheel :D
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    Apple, mac pro wheels ve
    3 etiket daha mac pro tekerlek Mac / iMac / Macbook / Mac Mini Ekrem71
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