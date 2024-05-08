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    Final Cut programı, M4 iPad Pro'ya özel yenilendi

    Apple, M4 işlemcili iPad Pro'yu tanıtırken yenilenen Final Cut programını da gösterdi. Let Loose etkinliği bu programla editlendi. Peki, yeni Final Cut Pro neler sunuyor?
    Apple Final Cut Pro 2 M4 iPad Pro Tam Boyutta Gör
    Apple, Let Loose etkinliğinde M4 iPad Pro modelini tanıtırken tabletin çekim ve düzenleme yeteneklerine dikkat çekti. Bunun için yenilenen Final Cut Pro yazılımı gösterildi. Final Cut Pro 2, yeni Final Cut Camera uygulaması aracılığıyla aynı anda birden çok açıdan kayıt yapma imkanı tanıyan Canlı Çoklu Kamera özelliğini sunuyor. Yeni yapay zeka özellikleri ise kurguyu hızlandırıyor.

    Canlı Çoklu Kamera özelliği

    Yeni Canlı Çoklu Kamera özelliği, kullanıcıların bağlı iPhone ve iPad'leri kullanarak tek bir sahnenin dört adede kadar farklı açısını yakalamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak her kameranın yönetmen görünümünü alabiliyor ve ayarlar, iPad için Final Cut Pro 2 uygulamasından yapılabiliyor. Mükemmel çekimler elde etmek için pozlamayı, odağı, beyaz dengesini, ISO'yu, enstantane hızını ve yakınlaştırmayı ayarlama seçenekleri mevcut. Önizleme klipleri Final Cut Pro'ya aktarılıyor ve ardından tam çözünürlüklü dosyalarla değiştiriliyor, böylece kullanıcılar prodüksiyondan video düzenleme işlemine hızlıca geçebiliyor.

    Harici proje desteği

    Güncellenen ‌iPad‌ için Final Cut Pro uygulaması, harici projeleri destekliyor; böylece kullanıcılar, ‌iPad‌ depolama alanından ödün vermeden harici bir cihazda proje oluşturabiliyor, bir proje açabiliyor ve medyaları içe aktarabiliyor.

    Apple, Final Cut Pro'ya 12 renk derecelendirme ön ayarı, sekiz temel metin başlığı, 20 film müziği ve yeni dinamik arka planlar dahil olmak üzere ek özelleştirme seçenekleri de ekledi.

    2 kat daha hızlı render!

    M4 çip sayesinde Final Cut Pro ile 2 kat daha hızlı render alınabiliyor. M1 çipine kıyasla 4 kata kadar daha fazla ProRes RAW akışı destekleniyor. ‌iPad‌ için Final Cut, Apple Pencil Pro ile çalışarak döndürme ve sıkıştırma desteği ekleyerek araçlara erişimi ve bunlar üzerindeki kontrolü iyileştiriyor.

    Final Cut Camera ücretsiz olarak sunulacak

    Final Cut Camera iPhone & iPad Tam Boyutta Gör
    Final Cut Camera, bağımsız bir uygulama olarak ücretsiz indirilebiliyor ve görüntüleri Final Cut Pro'ya aktarmanın yanı sıra, hassas manuel kontrollerle video kaydetmek için bir video çekim uygulaması olarak da kullanılabiliyor.

    Mac için Final Cut Pro 10.8 neler sunuyor?

    Apple ayrıca Mac için Final Cut Pro'yu güncelledi. Final Cut Pro 10.8, renk, renk dengesi, kontrast ve parlaklığı tek adımda geliştiren bir yapay zeka özelliği olan Işık ve Rengi Geliştirme’yi getiriyor. Bir başka yeni özellik olan Ağır Çekim Düzeltme, daha yüksek kalitede hareket sağlamak için video karelerini akıllıca oluşturup bir araya getiriyor.

    Final Cut Pro 2 fiyatı ne kadar?

    ‌iPad‌ için Final Cut Pro 2, bu ilkbaharda mevcut kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Yeni kullanıcılar ise bir aylık ücretsiz deneme aboneliğiyle aylık 130 TL veya yıllık 1300 TL fiyatla sahip olabilecek. Final Cut Camera da aynı dönemde bağımsız bir uygulama olarak ücretsiz kullanıma sunulacak. Mac için Final Cut Pro 10.8, mevcut kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak, yeni kullanıcılara ise 90 günlük ücretsiz deneme seçeneğiyle 10.000 TL fiyatla sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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