Final Cut programı, M4 iPad Pro'ya özel yenilendi

Tam Boyutta Gör Apple, Let Loose etkinliğinde M4 iPad Pro modelini tanıtırken tabletin çekim ve düzenleme yeteneklerine dikkat çekti. Bunun için yenilenen Final Cut Pro yazılımı gösterildi. Final Cut Pro 2, yeni Final Cut Camera uygulaması aracılığıyla aynı anda birden çok açıdan kayıt yapma imkanı tanıyan Canlı Çoklu Kamera özelliğini sunuyor. Yeni yapay zeka özellikleri ise kurguyu hızlandırıyor.

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Canlı Çoklu Kamera özelliği

Yeni Canlı Çoklu Kamera özelliği, kullanıcıların bağlı iPhone ve iPad'leri kullanarak tek bir sahnenin dört adede kadar farklı açısını yakalamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak her kameranın yönetmen görünümünü alabiliyor ve ayarlar, iPad için Final Cut Pro 2 uygulamasından yapılabiliyor. Mükemmel çekimler elde etmek için pozlamayı, odağı, beyaz dengesini, ISO'yu, enstantane hızını ve yakınlaştırmayı ayarlama seçenekleri mevcut. Önizleme klipleri Final Cut Pro'ya aktarılıyor ve ardından tam çözünürlüklü dosyalarla değiştiriliyor, böylece kullanıcılar prodüksiyondan video düzenleme işlemine hızlıca geçebiliyor.

Harici proje desteği

Güncellenen ‌iPad‌ için Final Cut Pro uygulaması, harici projeleri destekliyor; böylece kullanıcılar, ‌iPad‌ depolama alanından ödün vermeden harici bir cihazda proje oluşturabiliyor, bir proje açabiliyor ve medyaları içe aktarabiliyor.

Apple, Final Cut Pro'ya 12 renk derecelendirme ön ayarı, sekiz temel metin başlığı, 20 film müziği ve yeni dinamik arka planlar dahil olmak üzere ek özelleştirme seçenekleri de ekledi.

2 kat daha hızlı render!

M4 çip sayesinde Final Cut Pro ile 2 kat daha hızlı render alınabiliyor. M1 çipine kıyasla 4 kata kadar daha fazla ProRes RAW akışı destekleniyor. ‌iPad‌ için Final Cut, Apple Pencil Pro ile çalışarak döndürme ve sıkıştırma desteği ekleyerek araçlara erişimi ve bunlar üzerindeki kontrolü iyileştiriyor.

Final Cut Camera ücretsiz olarak sunulacak

Tam Boyutta Gör Final Cut Camera, bağımsız bir uygulama olarak ücretsiz indirilebiliyor ve görüntüleri Final Cut Pro'ya aktarmanın yanı sıra, hassas manuel kontrollerle video kaydetmek için bir video çekim uygulaması olarak da kullanılabiliyor.

Mac için Final Cut Pro 10.8 neler sunuyor?

Apple ayrıca Mac için Final Cut Pro'yu güncelledi. Final Cut Pro 10.8, renk, renk dengesi, kontrast ve parlaklığı tek adımda geliştiren bir yapay zeka özelliği olan Işık ve Rengi Geliştirme’yi getiriyor. Bir başka yeni özellik olan Ağır Çekim Düzeltme, daha yüksek kalitede hareket sağlamak için video karelerini akıllıca oluşturup bir araya getiriyor.

Final Cut Pro 2 fiyatı ne kadar?

‌iPad‌ için Final Cut Pro 2, bu ilkbaharda mevcut kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Yeni kullanıcılar ise bir aylık ücretsiz deneme aboneliğiyle aylık 130 TL veya yıllık 1300 TL fiyatla sahip olabilecek. Final Cut Camera da aynı dönemde bağımsız bir uygulama olarak ücretsiz kullanıma sunulacak. Mac için Final Cut Pro 10.8, mevcut kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak, yeni kullanıcılara ise 90 günlük ücretsiz deneme seçeneğiyle 10.000 TL fiyatla sunulacak.

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Final Cut programı, M4 iPad Pro'ya özel yenilendi