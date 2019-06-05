macOS Catalina ile Dashboard tarih oluyor

macOS Catalina ile Dashboard sessizce ortadan kaldırılıyor. İlk olarak 14 yıl önce Mac OS X 10.4 ile kullanıma sunulmuştu.Dashboard en son güncellemesini ise 2011 yılında OS X 10.7 Lion ile almıştı. Apple’ın Mac bilgisayarları için yeni yazılım güncellemesiilesessizce ortadan kaldırılıyor. İlk olarak Appleosophy tarafından kaldırıldığı keşfedilen özellik, bundanile kullanıma sunulmuştu.Dashboard en son güncellemesini iseile almıştı.

Apple’ın masaüstü ekosistemine ekran araçlarını, widgetleri tanıtan Dashboard, sembolik değerlerden biri olmuştu. OS X Tiger sürümündeki estetik algısı, iOS’un temellerinde kullanılmıştı fakat iOS 7 ile 2013 yılında Apple, daha düz bir tasarıma yöneldiğinden Dashboard araçları da terk edilmişti. Şimdi modern Mac’lerde sadece geçmişten kalan bir iz olarak duran bu özellik, Catalina sürümüyle ortadan kalkacak.

2011 yılından beri farklı formlarda erişilebilir olan Dashboard özellikleri, hiçbir arayüz ya da araç yenilemesi almadı. Apple OS X 10.10 Yosemite sürümü ile uygulamayı varsayılan olarak devre dışı bıraktı fakat kullanıcılar isterse yine ayarlardan aktive ederek kısayoluyla ya da kendi ayrı sekmesiyle Dashboard ekranına erişebiliyordu.

Terminal kullanılarak zorla aktive edilmeye çalışılan Dashboard, Launchpad içerisinde soru işaret olarak görünüyor, yani çalışmıyor. Geliştirici Appleosophy tarafından yayınlanan rapora göre, Catalina sürümündekullanılarak zorla aktive edilmeye çalışılan Dashboard, Launchpad içerisinde soru işaret olarak görünüyor, yani çalışmıyor. Geliştirici Troughton-Smith’in durumunda da Dashboard içerisindeki yapışkan notlar, uygulamaya aktarılarak korunuyor.

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Apple, Dashboard içerisindeki ekran araçlarının işe yarayanlarını bildirim paneline ekledikten sonra aslında çoğunlukla kullanımdan kaldırılmış olan özellik, şimdi ise resmi olarak sistemden siliniyor. Apple’a göre özelliğin çok sayıda kullanıcısı bulunmuyor.