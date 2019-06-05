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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

macOS Catalina ile Dashboard tarih oluyor

Apple'ın WWDC 2019 kapsamında tanıttığı yeni macOS sürümü Catalina, işletim sisteminin ikonik ve antik özelliklerinden Dashboard'ı kullanımdan kaldırıyor. Buradaki veriler ise uygulamalara aktarılacak
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple’ın Mac bilgisayarları için yeni yazılım güncellemesi macOS Catalina ile Dashboard sessizce ortadan kaldırılıyor. İlk olarak Appleosophy tarafından kaldırıldığı keşfedilen özellik, bundan 14 yıl önce Mac OS X 10.4 ile kullanıma sunulmuştu.Dashboard en son güncellemesini ise 2011 yılında OS X 10.7 Lion ile almıştı.
Apple’ın masaüstü ekosistemine ekran araçlarını, widgetleri tanıtan Dashboard, sembolik değerlerden biri olmuştu. OS X Tiger sürümündeki estetik algısı, iOS’un temellerinde kullanılmıştı fakat iOS 7 ile 2013 yılında Apple, daha düz bir tasarıma yöneldiğinden Dashboard araçları da terk edilmişti. Şimdi modern Mac’lerde sadece geçmişten kalan bir iz olarak duran bu özellik, Catalina sürümüyle ortadan kalkacak.
2011 yılından beri farklı formlarda erişilebilir olan Dashboard özellikleri, hiçbir arayüz ya da araç yenilemesi almadı. Apple OS X 10.10 Yosemite sürümü ile uygulamayı varsayılan olarak devre dışı bıraktı fakat kullanıcılar isterse yine ayarlardan aktive ederek kısayoluyla ya da kendi ayrı sekmesiyle Dashboard ekranına erişebiliyordu.
Appleosophy tarafından yayınlanan rapora göre, Catalina sürümünde Terminal kullanılarak zorla aktive edilmeye çalışılan Dashboard, Launchpad içerisinde soru işaret olarak görünüyor, yani çalışmıyor. Geliştirici Troughton-Smith’in durumunda da Dashboard içerisindeki yapışkan notlar, uygulamaya aktarılarak korunuyor.
Apple, Dashboard içerisindeki ekran araçlarının işe yarayanlarını bildirim paneline ekledikten sonra aslında çoğunlukla kullanımdan kaldırılmış olan özellik, şimdi ise resmi olarak sistemden siliniyor. Apple’a göre özelliğin çok sayıda kullanıcısı bulunmuyor.

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nForcer 3 gün
macOS Catalina deyince aklıma GTA III oyunundaki Catalina karakteri geldi.
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tesbihcekenhoroz 3 gün
Zaten bir ise yaramiyoduki.
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kreat 3 gün
MacOS kullanmak için lisans şart mı? Bilgisi olan var mı? Sanal sistem üzerinde kullansak lisanssız sıkıntı olur mu?
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cbabuccuoglu 3 gün yeni yorumcu kreat
Merhabalar, macOS işletim sistemi Apple cihazlar dışında resmi olarak çalıştırılamıyor. Hackintosh denilen sistemler, Apple markalı olmasa da korsan yoldan macOS çalıştıran bilgisayarlara deniliyor fakat bazen belirli limitlere maruz kalıyorsunuz. Temelinde kendi bilgisayarınızı Apple bir cihaz gibi göstermeniz gerekiyor aslında. Konuyu araştırabilirseniz daha detaylı sonuçlar çıkacaktır.
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Backspace7 22 sa. kreat
Bu video mojave kurulumu icin rehber olarak hazırlanmis. Mevcut pc donanim olarak destekliyorsa evet macos kurma sansiniz var ama bu resmi bisey degil fakat kullanim Açısından herhangi bir sakincasi da yok
youtu.be/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkfriairs 4 gün
Yorumları okumaya geldim, kimse .,, atmamış, ilginç????
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