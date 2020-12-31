Macbook klavye tuşları gelecekte ekran barındırabilir

Günümüz klavyelerinde tuşlar sabit ve üzerindeki harf veya terimlere göre fonksiyonlar atanmış oluyor. Zaman zaman tuşların bazı fonksiyonları değişse de üzerindeki terimler değişmediği için etiket yapıştırmak zorunda kalınıyor.
Dinamik MacBook klavyesi
Apple bu geleneğe bir son vermek için Touch Bar adını verdiği dinamik bir OLED çubuk kullanmaya başlamıştı. Böylece uygulamaya göre değişebilen dokunmatik tuş takımları sunuluyordu.İlginizi Çekebilir Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir
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Farklı girişimlerin tüm tuşları LCD ekranla kaplı ve yazılımla değiştirilebilen konseptler üzerinde çalıştığı zaman zaman gündeme geliyor. Ayrıca Razer gibi bazı markaların kısmi dinamik tuşlara sahip klavyeleri mevcut. Apple da yakın bir gelecekte MacBook klavyelerini LCD ekranlarla donatabilir.
Patent başvurusu yapılan yeni teknolojide MacBook klavyesindeki tuşların üzerinde LED ekranlar yer aldığı görülüyor. Yazılım ile bu ekranlardaki etiketler değiştirilerek tamamen farklı bir klavye düzeni elde edilebiliyor. Gerekirse uygulamaya göre otomatik olarak değişen dinamik bir sistem de kurulabiliyor.
Patent MacBook klavyeleri ve kablosuz Mac klavyeleri için alınmış. Bununla birlikte enerji tüketimi ve maliyetleri yüksek olan dinamik klavyelerin Mac ailesine nasıl entegre edileceği merak konusu.
https://www.gizmochina.com/2020/12/30/apple-patent-mac-keyboard-small-displays-key/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Laptop gibi kullanırken bi ekran klavye olur
İşin bitince ikisi de ekran
Var zaten. Apple bunu badırfılay kiybord una uygulayıp 3092497$' a satar artık...