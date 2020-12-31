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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macbook klavye tuşları gelecekte ekran barındırabilir

    Apple MacBook klavyelerine LED ekran barındıran tuşlar eklemeyi planlıyor. Patent başvurusu yapılan sistem dinamik bir klavye düzeni oluşturmanızı sağlayacak.
    4 sa.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Macbook klavye tuşları gelecekte ekran barındırabilir
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    Günümüz klavyelerinde tuşlar sabit ve üzerindeki harf veya terimlere göre fonksiyonlar atanmış oluyor. Zaman zaman tuşların bazı fonksiyonları değişse de üzerindeki terimler değişmediği için etiket yapıştırmak zorunda kalınıyor.

    Dinamik MacBook klavyesi

    Apple bu geleneğe bir son vermek için Touch Bar adını verdiği dinamik bir OLED çubuk kullanmaya başlamıştı. Böylece uygulamaya göre değişebilen dokunmatik tuş takımları sunuluyordu.

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    Farklı girişimlerin tüm tuşları LCD ekranla kaplı ve yazılımla değiştirilebilen konseptler üzerinde çalıştığı zaman zaman gündeme geliyor. Ayrıca Razer gibi bazı markaların kısmi dinamik tuşlara sahip klavyeleri mevcut. Apple da yakın bir gelecekte MacBook klavyelerini LCD ekranlarla donatabilir.

    Patent başvurusu yapılan yeni teknolojide MacBook klavyesindeki tuşların üzerinde LED ekranlar yer aldığı görülüyor. Yazılım ile bu ekranlardaki etiketler değiştirilerek tamamen farklı bir klavye düzeni elde edilebiliyor. Gerekirse uygulamaya göre otomatik olarak değişen dinamik bir sistem de kurulabiliyor.

    Patent MacBook klavyeleri ve kablosuz Mac klavyeleri için alınmış. Bununla birlikte enerji tüketimi ve maliyetleri yüksek olan dinamik klavyelerin Mac ailesine nasıl entegre edileceği merak konusu.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/30/apple-patent-mac-keyboard-small-displays-key/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    16 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    23 saat önce
    ccc231

    guzel

    1 gün önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    1 gün önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ugah6aiw 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ekranlı klavye vardı zaten 2000'li yıllarda vardı... eski haberden araklama özelliği kendisi bulmuş gibi patent alan markaya apple denir...
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    alimmm78 (Alimmm78 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük surface duo

    Laptop gibi kullanırken bi ekran klavye olur

    İşin bitince ikisi de ekran
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=qj7GYU-wedo

    Var zaten. Apple bunu badırfılay kiybord una uygulayıp 3092497$' a satar artık...
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    hazarRS (hazar RS) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    +1000dolara opsiyon olarak alınır çıktığında.
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    Çılgın pilot 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekranı yapıp parayla satarlar muhtemelen.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    E-ink ekranlı klavyeler vardı sanırım daha önce
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bence mantıklı dokunmatik ekran üzerinde klavye olmasından çok iyi
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    wert1903 (TANER KARACA) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne kadar saçma sapayın bir icad...
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