Macbook klavye tuşları gelecekte ekran barındırabilir

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Günümüz klavyelerinde tuşlar sabit ve üzerindeki harf veya terimlere göre fonksiyonlar atanmış oluyor. Zaman zaman tuşların bazı fonksiyonları değişse de üzerindeki terimler değişmediği için etiket yapıştırmak zorunda kalınıyor.

Dinamik MacBook klavyesi

Apple bu geleneğe bir son vermek için Touch Bar adını verdiği dinamik bir OLED çubuk kullanmaya başlamıştı. Böylece uygulamaya göre değişebilen dokunmatik tuş takımları sunuluyordu.

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Farklı girişimlerin tüm tuşları LCD ekranla kaplı ve yazılımla değiştirilebilen konseptler üzerinde çalıştığı zaman zaman gündeme geliyor. Ayrıca Razer gibi bazı markaların kısmi dinamik tuşlara sahip klavyeleri mevcut. Apple da yakın bir gelecekte MacBook klavyelerini LCD ekranlarla donatabilir.

Patent başvurusu yapılan yeni teknolojide MacBook klavyesindeki tuşların üzerinde LED ekranlar yer aldığı görülüyor. Yazılım ile bu ekranlardaki etiketler değiştirilerek tamamen farklı bir klavye düzeni elde edilebiliyor. Gerekirse uygulamaya göre otomatik olarak değişen dinamik bir sistem de kurulabiliyor.

Patent MacBook klavyeleri ve kablosuz Mac klavyeleri için alınmış. Bununla birlikte enerji tüketimi ve maliyetleri yüksek olan dinamik klavyelerin Mac ailesine nasıl entegre edileceği merak konusu.

https://www.gizmochina.com/2020/12/30/apple-patent-mac-keyboard-small-displays-key/

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