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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MacBook klavyeleri yükselen bir yapıya kavuşabilir

    Apple’ın yaptığı bir patent başvurusu yakın bir gelecekte MacBook dizüstü modellerinin yükselebilir yapıda bir klavye bileşenine sahip olabileceğini gösteriyor.
    5 sa.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dizüstü bilgisayarlarda incelik dendiği zaman kuşkusuz Apple’ın MacBook Air ile başlattığı hareket hiç unutulmuyor. Rakip firmalar MacBook modelleri ile incelik anlamında yarışan ve hatta geçen ürünler geliştirdi ancak bu Apple’ı farklı yöntemler geliştirmekten alıkoyamadı.

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    İçeri çekilen klavye

    Apple tarafından başvurusu yapılan yeni bir patent; MacBook bilgisayarlarında içeri çekilebilen yapıda bir klavye çözümü üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Böylece MacBook ailesinde daha ince bilgisayarlar görmek mümkün olacak.

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    Geçen yıl sonlarında yapılan patent başvurusuna göre klavye mekanizması iki farklı pozisyona geçecek şekilde tasarlanmış. Tuş kapağının altında bulunan hareket edebilir mıknatıs, bir dengeleyiciyi aşağı veya yukarı konumlayarak klavyenin içeri çekilmesini sağlıyor. Kapak kapandığında klavye içeri çekilirken açıldığında ise yükseliyor.

    MacBook klavyeleri yükselen bir yapıya kavuşabilir

    Elbette her patentin gerçek hayata geçeceği söylemek doğru olmaz. Firmalar bazen deneysel çalışmalar yaparak bundan çıkardığı derslerle mevcut çözümleri iyileştirebiliyor. Apple da henüz yeni bir klavye tasarımını MacBook cihazlarında kullanmaya başlamıştı. Bu bakımdan yükselen klavye konsepti uzun bir süre proje olarak kalabilir.



    https://wccftech.com/apple-might-use-retractable-keyboards-to-make-future-macbooks-thinner/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 44 dk.
    Önce sorunlu klavye satıp klavyenin önemini anlattılar, sonra eski haline getirdiler şimdi de en iyisini piyasaya sürecekler sanırsam...
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Apple hiç bir markanın arkasında kalmıyo
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    tahsinkılıç 2 sa. yeni yorumcu
    güzel olmuş ben beğendim bunu
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    from softwave 3 sa. yeni yorumcu
    Oooo demek yeni apple magic dynamic ultra swift proffesional X series keyboard teknolojisi macbook fiyatları 2000 tl daha arttı + yeni kılıfta çıkar
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 sa.
    Bu patentin neden alındığını biliyorsunuzdur umarım
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    sertacaygun (Sertac Aygun) 4 sa.
    Tasarımı işlevsellikten önde tutan Apple, böyle bir klavye vs. kullanıp da kasayı kalınlaştırmaz. Sanmıyorum. Zaten şimdi ARM işlemcili Macbook'larda "kaaat gibi" diyerek iyice hava atacaklar.
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    viper17 (Ahmet ...) 5 sa.
    Yükselip alçalan bir yapı kendinden büyük alan kaplar. İnce cihazlar için olduğunu nereden çıkardınız? Yeni klavye deneyi vol.2
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