MacBook klavyeleri yükselen bir yapıya kavuşabilir

Dizüstü bilgisayarlarda incelik dendiği zaman kuşkusuz Apple’ın MacBook Air ile başlattığı hareket hiç unutulmuyor. Rakip firmalar MacBook modelleri ile incelik anlamında yarışan ve hatta geçen ürünler geliştirdi ancak bu Apple’ı farklı yöntemler geliştirmekten alıkoyamadı.

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İçeri çekilen klavye

Apple tarafından başvurusu yapılan yeni bir patent; MacBook bilgisayarlarında içeri çekilebilen yapıda bir klavye çözümü üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Böylece MacBook ailesinde daha ince bilgisayarlar görmek mümkün olacak.

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Geçen yıl sonlarında yapılan patent başvurusuna göre klavye mekanizması iki farklı pozisyona geçecek şekilde tasarlanmış. Tuş kapağının altında bulunan hareket edebilir mıknatıs, bir dengeleyiciyi aşağı veya yukarı konumlayarak klavyenin içeri çekilmesini sağlıyor. Kapak kapandığında klavye içeri çekilirken açıldığında ise yükseliyor.

Elbette her patentin gerçek hayata geçeceği söylemek doğru olmaz. Firmalar bazen deneysel çalışmalar yaparak bundan çıkardığı derslerle mevcut çözümleri iyileştirebiliyor. Apple da henüz yeni bir klavye tasarımını MacBook cihazlarında kullanmaya başlamıştı. Bu bakımdan yükselen klavye konsepti uzun bir süre proje olarak kalabilir.

https://wccftech.com/apple-might-use-retractable-keyboards-to-make-future-macbooks-thinner/

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