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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE Plus geliyor: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

    Apple'ın bu yıl büyük ekranlı bir iPhone SE modeli çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. iPhone SE Plus olarak adlandırılması beklenen cihazın teknik özellikleri ve Avrupa fiyatı ortaya çıktı.
    2 sa.
    3,5b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    11

    iPhone SE Plus geliyor: İşte fiyatı ve çıkış tarihi
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    Apple, akıllı telefon serisinin en ucuz modeli olan iPhone SE'nin yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak üçüncü nesil iPhone SE'ye ek olarak daha pahalı bir varyant da gelecek.

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    Apple Lab isimli Twitter kullanıcısı iPhone SE Plus olarak anılan  modelle ilgili bazı detaylar paylaştı. Cihazın 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Yani iPhone SE 3'ten sonra çıkış yapacak.

    Avrupa fiyatı da ortaya çıktı

    Sızıntıya göre akıllı telefon 6.1 inç IPS ekran, 7 megapiksel ön kamera (FaceTime HD), 12 megapiksel ana kamera, A14 Bionic işlemci, Home tuşuna entegre TouchID sensörü ve IP67 sertifikasına sahip olacak.

    iPhone SE Plus'ın ABD'de 499 dolar, Avrupa ülkelerinde ise 589 euro karşılığında satışa sunulacağı belirtiliyor. Akıllı telefon siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.



    https://mspoweruser.com/iphone-se-plus-specs-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    1 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    2 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar için bedava bu fiyatlar. Bir de operatörle hat alana yanında bedava veriyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    ShinQda 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elin gevuru 500 paraya alıyor. Allahsızlar. T mobile ile bedava . Kitapsızlar..
    Yanıtla +9
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    b1rbaglamroka (b1rbaglamroka ) 56 dk. ( Mesaj Silindi ) DPLALİ
    Elde kalan XR olduğunu hiç sanmıyorum. Siparişi bile yetişmiyordu. 11 le birlikte en çok satan telefondu.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Swonz 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    bunun maksimum 5k olması lazım ama olmaz tabi
    Yanıtla
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    A AL Parti (Batuhan Özçelik) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    :(
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    M Merttt01 (Mert 01) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    6.5k olur minimum
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    K Krone 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    XR güzel telefondu bir kaç defa elime geçti çok beğenmiştim. Güncel işlemci ile bu fiyatla çıkması piyasayı sallar. Her ne kadar SE Plus dense de.

    Bizim piyasayı ayrı tutuyorum. Dolar fiyatı x15 yapıyoruz çünkü.
    Yanıtla +1
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    Roland Deschain (Roland Deschain) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    XR'dan ziyade 8 Plus değil mi? Home tuşunda Touch id var deniliyor. XR kasasında bu mümkün değil.
    Yanıtla
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine Xiaomi Mi 10T nin yanından geçemiyor. Çıkınca Batarya ve Antutu testlerini kıtaslayıp acı gerçekleri görürsünüz
    1 Yanıt Yanıtla
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    B Bozuk adam (Kyg Kara) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    JEUWHJJWJAJWNAJWJJWJAJ
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    10k dan aşağı vermezler bize
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İPhone XR Refresh olmuş bence bu. Elinde kalan XR’ların içine A14 koymuş Apple beyciğim.
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    b1rbaglamroka (b1rbaglamroka ) 56 dk. ( Mesaj Silindi ) DPLALİ
    Elde kalan XR olduğunu hiç sanmıyorum. Siparişi bile yetişmiyordu. 11 le birlikte en çok satan telefondu.
    Yanıtla +4
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    K kurtulus35 (kurtuluş topal) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    5 bin bandında olursa iyi satar bu cihaz.
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    brnk (Burak Demirbas) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tr fiyatı 8500 olur bu fiyatada değmez
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    3452 kez okundu.
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