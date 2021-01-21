iPhone SE Plus geliyor: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

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Apple, akıllı telefon serisinin en ucuz modeli olan iPhone SE'nin yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak üçüncü nesil iPhone SE'ye ek olarak daha pahalı bir varyant da gelecek.

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Apple Lab isimli Twitter kullanıcısı iPhone SE Plus olarak anılan modelle ilgili bazı detaylar paylaştı. Cihazın 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Yani iPhone SE 3'ten sonra çıkış yapacak.

Avrupa fiyatı da ortaya çıktı

Sızıntıya göre akıllı telefon 6.1 inç IPS ekran, 7 megapiksel ön kamera (FaceTime HD), 12 megapiksel ana kamera, A14 Bionic işlemci, Home tuşuna entegre TouchID sensörü ve IP67 sertifikasına sahip olacak.

iPhone SE Plus'ın ABD'de 499 dolar, Avrupa ülkelerinde ise 589 euro karşılığında satışa sunulacağı belirtiliyor. Akıllı telefon siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.

https://mspoweruser.com/iphone-se-plus-specs-leaked

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