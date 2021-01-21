iPhone SE Plus geliyor: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

Apple, akıllı telefon serisinin en ucuz modeli olan iPhone SE'nin yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak üçüncü nesil iPhone SE'ye ek olarak daha pahalı bir varyant da gelecek.İlginizi Çekebilir iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
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Apple Lab isimli Twitter kullanıcısı iPhone SE Plus olarak anılan modelle ilgili bazı detaylar paylaştı. Cihazın 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Yani iPhone SE 3'ten sonra çıkış yapacak.
Avrupa fiyatı da ortaya çıktı
Sızıntıya göre akıllı telefon 6.1 inç IPS ekran, 7 megapiksel ön kamera (FaceTime HD), 12 megapiksel ana kamera, A14 Bionic işlemci, Home tuşuna entegre TouchID sensörü ve IP67 sertifikasına sahip olacak.
iPhone SE Plus'ın ABD'de 499 dolar, Avrupa ülkelerinde ise 589 euro karşılığında satışa sunulacağı belirtiliyor. Akıllı telefon siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.
https://mspoweruser.com/iphone-se-plus-specs-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
Bizim piyasayı ayrı tutuyorum. Dolar fiyatı x15 yapıyoruz çünkü.
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