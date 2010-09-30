Mach Xtreme 16GB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni belleğini duyurdu

Yeni sayılabilecek kadar kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, yüksek performanslı depolama çözümleriyle adından bahsettirmeyi başaran Mach Xtreme, ürün gamına USB 3.0 destekli yeni bir model ekliyor. 16GB depolama kapasitesine sahip olan MX-FX serisi yeni depolama sürücüsü, 78 x 27 x 9.3 mm boyutlarında ve 39 gram ağırlığında.

MLC tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücüsü, USB 3.0 sayesinde 125MB/saniye okuma ve 55MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 1500G'ye kadar darbeye ve 20G'te kadar titreşime dayanabilen 16GB kapasiteli depolama sürücüsü, üç yıllık garanti ve 98 Avro civarındaki fiyatıyla yarın raflardaki yerini almaya başlıyor.