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Mach Xtreme 16GB kapasiteli ve USB 3.0 destekli yeni belleğini duyurdu

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni sayılabilecek kadar kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, yüksek performanslı depolama çözümleriyle adından bahsettirmeyi başaran Mach Xtreme, ürün gamına USB 3.0 destekli yeni bir model ekliyor. 16GB depolama kapasitesine sahip olan MX-FX serisi yeni depolama sürücüsü, 78 x 27 x 9.3 mm boyutlarında ve 39 gram ağırlığında.

MLC tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücüsü, USB 3.0 sayesinde 125MB/saniye okuma ve 55MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. 1500G'ye kadar darbeye ve 20G'te kadar titreşime dayanabilen 16GB kapasiteli depolama sürücüsü, üç yıllık garanti ve 98 Avro civarındaki fiyatıyla yarın raflardaki yerini almaya başlıyor.


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sotoxs 8 yıl
usb bellek almak yerine, küçük, kart okuyuculu micro sd almak ve hem telde hem usb bellek olarak kullanmak daha mantıklı geliyor. 4 gb üstüde bulamadım birde böyle bir sorun var ama...
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sotoxs 8 yıl
1 tb olanı bile varmış. önce 16 lıklar 98 avro, 2 sene sonra 32 likler ...
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Batuist 8 yıl
USB3 işe yarayacak tabi yaygınlaşırsa yarayacak..!!
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marseltalon 8 yıl
32 gb olanı 98 euro olsaymış hemen alırdım.
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fatihcanery 8 yıl
okuma yazma hızları güzelmiş gerçekten,usb3 işe yarayacak sanki
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