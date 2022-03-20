Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    macOS 12.3 güncellemesi bazı Macbook'ları bozuyor

    Anakartı değiştirilen bazı MacBook Pro'lar, macOS Monterey 12.3 güncellemesiyle kullanılamaz hâle geldi. Apple ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.   
    Oy Ver

    macOS 12.3 güncellemesi bazı Macbook'ları bozuyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple, 14 Mart'ta Mac'ler için macOS Monterey 12.3 güncellemesini yayınladı. macOS 12.3'ün piyasaya sürülmesi, Mac kullanıcıları için heyecan verici bir haberdi. Bu güncelleme ile gelen Evrensel Kontrol özelliği, kullanıcıları en çok heyecanlandıran özelliklerden biri olabilir. Çünkü Evrensel Kontrol özelliği sayesinde iPad için harici bir klavye ve fareye ihtiyaç duymadan Mac üzerinden iPad’inizi doğrudan kontrol edebilirsiniz. Yeni özellikler her ne kadar heyecan verici olsa da, bazı Mac kullanıcıları en son sürüme güncelleme yaparak bilgisayarlarını riske atabilir.

    Anakartı değiştirilen MacBook'lara, macOS 12.3'ü indirirken dikkat edin

    macOS 12.3 güncellemesi bazı Macbook'ları bozuyor
    Tam Boyutta Gör

    Bazı kullanıcılar, MacBook'larını macOS 12.3'e güncelledikten sonra kullanılamaz hale geldiklerini söylüyor. Özellikle anakartı değiştirilen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'larda bu sorunla karşılaşıldı. Sorunla ilgili ilk raporlar, iki hafta kadar önce Geliştirici Forumlarında göründü. O zamanlar, macOS 12.3'ün beta sürümü bulunuyordu ve bir kullanıcı, MacBook Pro'larında birden fazla parça değiştirdikten sonra güncellemeyi kurarken sorunlar yaşadığını bildirdi. Bir hafta sonra, başka bir kullanıcı konuya yanıt vererek kendisinde de aynı sorun olduğunu söyledi. Başka bir kullanıcı ise anakartı değiştirilen MacBook'lara sahip birçok kişinin bu sorunla karşılaşabileceğini söyledi.

    macOS 12.3 güncellemesi bazı Macbook'ları bozuyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple Developer Forums’da yazılanlara göre kullanıcılar değiştirilmiş anakarta sahip MacBook Pro'larına macOS 12.3 güncellemesini kurmaya çalıştıklarında iki olası sonuç doğuyor. Birincisi yükseltme başarısız olabilir ve bu da bilgisayarınızı kurtarma işlemine sokar. Sonrasında ise 12.2.1'de iBoot Panic'ten bir sorun diyaloğu ile yeniden başlayacaksınız.

    İkincisi ise yeniden yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu işlem yüzünden iBoot FW sürücüsünü bozabilirsiniz ve bu yaşanırsa macOS 12.2.1'i yüklemek için Apple Configurator 2'ye sahip ikinci bir Mac kullanarak cihazınızı canlandırmanız gerekir. Ayrıca macOS 12.3'e güncellemeye çalışmanın sistemi hemen bozması da olasılıklar arasında. Böyle bir durumda, önceki güncellemeyi yeniden yüklemek için Apple Configurator ile ikinci bir Mac kullanmanız gerekir. Apple ise şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız