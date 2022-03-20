macOS 12.3 güncellemesi bazı Macbook'ları bozuyor

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Apple, 14 Mart'ta Mac'ler için macOS Monterey 12.3 güncellemesini yayınladı. macOS 12.3'ün piyasaya sürülmesi, Mac kullanıcıları için heyecan verici bir haberdi. Bu güncelleme ile gelen Evrensel Kontrol özelliği, kullanıcıları en çok heyecanlandıran özelliklerden biri olabilir. Çünkü Evrensel Kontrol özelliği sayesinde iPad için harici bir klavye ve fareye ihtiyaç duymadan Mac üzerinden iPad’inizi doğrudan kontrol edebilirsiniz. Yeni özellikler her ne kadar heyecan verici olsa da, bazı Mac kullanıcıları en son sürüme güncelleme yaparak bilgisayarlarını riske atabilir.

iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri yayınlandı 5 gün önce eklendi

Anakartı değiştirilen MacBook'lara, macOS 12.3'ü indirirken dikkat edin

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Bazı kullanıcılar, MacBook'larını macOS 12.3'e güncelledikten sonra kullanılamaz hale geldiklerini söylüyor. Özellikle anakartı değiştirilen 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'larda bu sorunla karşılaşıldı. Sorunla ilgili ilk raporlar, iki hafta kadar önce Geliştirici Forumlarında göründü. O zamanlar, macOS 12.3'ün beta sürümü bulunuyordu ve bir kullanıcı, MacBook Pro'larında birden fazla parça değiştirdikten sonra güncellemeyi kurarken sorunlar yaşadığını bildirdi. Bir hafta sonra, başka bir kullanıcı konuya yanıt vererek kendisinde de aynı sorun olduğunu söyledi. Başka bir kullanıcı ise anakartı değiştirilen MacBook'lara sahip birçok kişinin bu sorunla karşılaşabileceğini söyledi.

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Apple Developer Forums’da yazılanlara göre kullanıcılar değiştirilmiş anakarta sahip MacBook Pro'larına macOS 12.3 güncellemesini kurmaya çalıştıklarında iki olası sonuç doğuyor. Birincisi yükseltme başarısız olabilir ve bu da bilgisayarınızı kurtarma işlemine sokar. Sonrasında ise 12.2.1'de iBoot Panic'ten bir sorun diyaloğu ile yeniden başlayacaksınız.

İkincisi ise yeniden yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu işlem yüzünden iBoot FW sürücüsünü bozabilirsiniz ve bu yaşanırsa macOS 12.2.1'i yüklemek için Apple Configurator 2'ye sahip ikinci bir Mac kullanarak cihazınızı canlandırmanız gerekir. Ayrıca macOS 12.3'e güncellemeye çalışmanın sistemi hemen bozması da olasılıklar arasında. Böyle bir durumda, önceki güncellemeyi yeniden yüklemek için Apple Configurator ile ikinci bir Mac kullanmanız gerekir. Apple ise şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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