macOS 13.2.1 güncellemesi, Safari'deki kritik güvenlik açığını kapatıyor

Apple Destek sayfasına göre, dün yayınlanan macOS güncellemesi ile Safari tarayıcının arkasındaki motor olan WebKit’i etkileyen bir açık kapatıldı. Saldırganların rastgele kod çalıştırmak için kullandığı güvenlik sorununa ilişkin olarak Apple, güvenlik notlarında etkilenen sürümü macOS Ventura olarak belirtiyor ancak macOS Big Sur, macOS Monterey gibi daha eski macOS sürümleri de Safari 16.3.1 güncellemesini aldığından eski Mac’ler de etkileniyor.
macOS 13.2.1, Kestirmeler uygulamasında uygulamaların korunmayan kullanıcı verilerini izlemesine izin verebilen bir hatayı da düzeltiyor. Apple, geçen ay da 20’den fazla güvenlik açığını kapatan macOS 13.2 güncellemesini sunmuştu. Sistem Ayarları - Genel - Yazılım Güncelleme bölümünden yeni güncelleme olup olmadığını denetlemekte, varsa yüklemekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah