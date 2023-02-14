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    Anlık Bildirim

    macOS 13.2.1 güncellemesi, Safari'deki kritik güvenlik açığını kapatıyor

    Apple, iPhone'lar için iOS 16.3.1 ile birlikte Mac'ler için macOS 13.2.1 güncellemesini verdi. Yeni yazılım, varsayılan internet tarayıcısındaki güvenlik açığını kapatıyor.
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    macos 13.2.1 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, Mac bilgisayarlarda WebKit’teki bir güvenlik açığını düzelten macOS Ventura 13.2.1 güncellemesini yayınladı. Özellikle Safari tarayıcı kullananlarının yüklemesi öneriliyor.

    Apple Destek sayfasına göre, dün yayınlanan macOS güncellemesi ile Safari tarayıcının arkasındaki motor olan WebKit’i etkileyen bir açık kapatıldı. Saldırganların rastgele kod çalıştırmak için kullandığı güvenlik sorununa ilişkin olarak Apple, güvenlik notlarında etkilenen sürümü macOS Ventura olarak belirtiyor ancak macOS Big Sur, macOS Monterey gibi daha eski macOS sürümleri de Safari 16.3.1 güncellemesini aldığından eski Mac’ler de etkileniyor.

    macOS 13.2.1, Kestirmeler uygulamasında uygulamaların korunmayan kullanıcı verilerini izlemesine izin verebilen bir hatayı da düzeltiyor. Apple, geçen ay da 20’den fazla güvenlik açığını kapatan macOS 13.2 güncellemesini sunmuştu. Sistem Ayarları - Genel - Yazılım Güncelleme bölümünden yeni güncelleme olup olmadığını denetlemekte, varsa yüklemekte fayda var.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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