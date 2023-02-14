macOS 13.2.1 güncellemesi, Safari'deki kritik güvenlik açığını kapatıyor

Tam Boyutta Gör Apple, Mac bilgisayarlarda WebKit’teki bir güvenlik açığını düzelten macOS Ventura 13.2.1 güncellemesini yayınladı. Özellikle Safari tarayıcı kullananlarının yüklemesi öneriliyor.

Optimizasyon ve düzeltmeler içeren iOS 16.3.1 yayınlandı 4 sa. önce eklendi

Apple Destek sayfasına göre, dün yayınlanan macOS güncellemesi ile Safari tarayıcının arkasındaki motor olan WebKit’i etkileyen bir açık kapatıldı. Saldırganların rastgele kod çalıştırmak için kullandığı güvenlik sorununa ilişkin olarak Apple, güvenlik notlarında etkilenen sürümü macOS Ventura olarak belirtiyor ancak macOS Big Sur, macOS Monterey gibi daha eski macOS sürümleri de Safari 16.3.1 güncellemesini aldığından eski Mac’ler de etkileniyor.

macOS 13.2.1, Kestirmeler uygulamasında uygulamaların korunmayan kullanıcı verilerini izlemesine izin verebilen bir hatayı da düzeltiyor. Apple, geçen ay da 20’den fazla güvenlik açığını kapatan macOS 13.2 güncellemesini sunmuştu. Sistem Ayarları - Genel - Yazılım Güncelleme bölümünden yeni güncelleme olup olmadığını denetlemekte, varsa yüklemekte fayda var.

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macOS 13.2.1 ile Safari'deki güvenlik açığı kapatıldı