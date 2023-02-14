Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16.3.1 güncellemesini nihayet yayınladı. Güncelleme, iCloud performansı, Siri, Bul için düzeltmeler ve iPhone 14 serisine özel Kaza Algılama optimizasyonları getiriyor.

iOS 16.3, bazı iPhone'larda iCloud yedeklemeyi devre dışı bıraktı 4 gün önce eklendi

iPhone 8 ve üstü modeller için yayınlanan iOS 16.3.1 güncellemesi 20D67 yapı numarasını içeriyor. Apple notları arasında; iCloud kullanan uygulamaların iCloud ayarlarının görüntülenememesi, Bul için Siri isteklerinin çalışmaması, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Kaza Algılama optimizasyonları var.

Bu güncelleme, özellikle iPhone 14 kullanıcıları için çok önemli. iPhone 14’ün kaza algılama özelliği şu ana kadar birçok yanlış alarma sebebiyet verdi. Kayak merkezlerinde, eğlence parklarında yetkililere çok sayıda yanlış acil durum raporu iletildi. Umarız, iOS 16.3.1 güncelleme notlarında belirtilen kaza algılama optimizasyonları bu sorunları çözmeye yöneliktir. Çünkü iOS 16.1.2’de optimizasyon yapıldığı belirtilmiş, hız trenlerinde kaza algılamayı tetikleyen sorun çözüme kavuşturulmuştu. Ancak sonrasında devlet yetkililerini açıklama yapmaya zorlayan daha büyük alarmlar ortaya çıktı.

Bilmeyenler için, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'daki Kaza Algılama, çarpışmayı algılamak için G kuvveti sensörlerini diğer verilerle birleştiriyor. Apple bunu “oldukça dinamik bir algoritma” olarak tanımlıyor ve gerçek dünyada Çarpışma Tespiti hakkında daha fazla şey öğrendikçe bu algoritmayı iyileştirmek için çalışıyor.

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Optimizasyon ve düzeltmeler içeren iOS 16.3.1 yayınlandı