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    Anlık Bildirim

    Optimizasyon ve düzeltmeler içeren iOS 16.3.1 yayınlandı

    Apple, beklenen iOS 16.3.1 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 16 sürümü, en çok şikayet edilen durumlar için düzeltme ve optimizasyonlar içeriyor.               
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    ios 16.3.1 yayınlandı işte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 16.3.1 güncellemesini nihayet yayınladı. Güncelleme, iCloud performansı, Siri, Bul için düzeltmeler ve iPhone 14 serisine özel Kaza Algılama optimizasyonları getiriyor.

    iPhone 8 ve üstü modeller için yayınlanan iOS 16.3.1 güncellemesi 20D67 yapı numarasını içeriyor. Apple notları arasında; iCloud kullanan uygulamaların iCloud ayarlarının görüntülenememesi, Bul için Siri isteklerinin çalışmaması, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Kaza Algılama optimizasyonları var.

    Bu güncelleme, özellikle iPhone 14 kullanıcıları için çok önemli. iPhone 14’ün kaza algılama özelliği şu ana kadar birçok yanlış alarma sebebiyet verdi. Kayak merkezlerinde, eğlence parklarında yetkililere çok sayıda yanlış acil durum raporu iletildi. Umarız, iOS 16.3.1 güncelleme notlarında belirtilen kaza algılama optimizasyonları bu sorunları çözmeye yöneliktir. Çünkü iOS 16.1.2’de optimizasyon yapıldığı belirtilmiş, hız trenlerinde kaza algılamayı tetikleyen sorun çözüme kavuşturulmuştu. Ancak sonrasında devlet yetkililerini açıklama yapmaya zorlayan daha büyük alarmlar ortaya çıktı.

    Bilmeyenler için, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'daki Kaza Algılama, çarpışmayı algılamak için G kuvveti sensörlerini diğer verilerle birleştiriyor. Apple bunu “oldukça dinamik bir algoritma” olarak tanımlıyor ve gerçek dünyada Çarpışma Tespiti hakkında daha fazla şey öğrendikçe bu algoritmayı iyileştirmek için çalışıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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