Apple, 16 cihaza yazılım desteğini kesiyor: İşte o modeller

Tam Boyutta Gör Apple, bu sonbaharda iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV dahil olmak üzere dört ürün serisinde 16 cihaz için yazılım desteğini sonlandıracak. 27 güncellemesini almayacak cihazlara genel olarak bakıldığında, bundan en çok etkilenen Apple Watch kullanıcıları olacak.

iOS 27 alacak cihazlar: iOS 27 destekleyen iPhone modelleri 5 gün önce eklendi

iPhone 11 de iOS 27 güncellemesini alacak

Apple, bu yıl sürpriz yaparak uyumluluk listesinden hiçbir iPhone modelini çıkarmadı; iPhone 11 de iOS 27 güncellemesini alacak. Aynı durum HomePod için de geçerli. Ancak, macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 ve watchOS 27 güncellemesini almayacak cihazların sayısı bir hayli fazla.

Apple Watch kullanıcıları şokta!

Apple Watch’tan başlamak gerekirse, watchOS 27’nin tanıtılmasıyla birlikte Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch Ultra (1. nesil) ve Apple Watch SE (2. nesil) modelleri güncelleme kapsamından çıkartıldı. watchOS 11 güncellemesini almış cihazların tümü watchOS 26 güncellemesini de almıştı. Series 6 ve daha yeni modeller, SE (2. nesil) ve sonraki modeller ve tüm Apple Watch Ultra modelleri güncelleme kapsamındaydı. watchOS 27 ile üç yeni nesil modele aynı anda desteğin kesilmesi beklenen bir şey değildi.

iPad kullanıcıları da sert etkilendi

iPad serisinde de durum iç açıcı değil. iPadOS 27’nin gelişi iPadOS 26 çalıştıran beş modele desteği kesti; iPad Air (3. nesil), iPad Pro 12.9 inç (3. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil), iPad (8. nesil) ve iPad mini (5. nesil). Buna karşılık, iPadOS 26, iPadOS 18 listesinden yalnızca bir cihazı (7. nesil iPad) devre dışı bırakmıştı.

Mac'lerde Intel dönemini kapandı

Mac tarafında, macOS Golden Gate ile Intel işlemcili Mac'lerin dönemi kapandı. macOS Tahoe ile uyumlu dört Intel işlemcili cihaz bu yıl güncellemeyi almayacak: MacBook Pro (16 inç, 2019), MacBook Pro (13 inç, 2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası), iMac (2020) ve Mac Pro (2019). Apple geçen yıl macOS Tahoe'nun Apple Silicon öncesi Mac'ler için son sürüm olacağını söylemişti, macOS 27 ile bu resmileşti.

Apple TV'de ise tvOS 27 ile iki model artık desteklenmiyor: 2015'ten kalma Apple TV HD ve 2017’de çıkan Apple TV 4K (1. nesil). Yalnızca 2. ve 3. nesil Apple TV 4K modelleri güncellemeyi alacak. Bu sonbaharda en yeni yazılım desteğini kaybedecek cihazların tam listesi ise şöyle:

watchOS 27 güncellemesi almayacak saatler

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra (1. nesil)

Apple Watch SE (2. nesil)

iPadOS 27 almayacak cihazlar

‌iPad Air‌ (3. nesil)

‌iPad Pro‌ 12.9 inç (3. nesil)

‌iPad Pro‌ 11 inç (1. nesil)

‌iPad‌ (8. nesil)

‌iPad mini‌ (5. nesil)

macOS 27 Golden Gate almayacak Mac'ler

MacBook Pro‌ (16 inç, 2019)

‌MacBook Pro‌ (13 inç, 2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

‌iMac‌ (2020)

Mac Pro (2019)

tvOS 27 almayacak Apple TV modelleri

‌Apple TV‌ HD (2015)

‌Apple TV‌ 4K (1. nesil, 2017)

Listedeki cihazlar 27 güncellemelerini alamayacak olsa da, güncellemeleri tamamen kesilmeyecek. Apple genellikle önceki işletim sistemi sürümü için en az bir yıl boyunca güvenlik yamaları yayınlamaya devam ediyor. Ancak en yeni özellikler için tek yol daha yeni cihaza geçmek. Apple'ın yeni işletim sistemlerinin beta test döneminin ardından Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Apple, 16 cihaza yazılım desteğini kesiyor: İşte o modeller

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