macOS Big Sur bazı cihazlarda çökmelere neden oluyor

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda indirmeye sunduğu macOS Big Sur güncellemesi sorun yaşatmaya devam ediyor. Önce indirme sunucularında yaşanan problemlerin ardından şimdi de siyah ekran sorunu ortaya çıkmaya başladı.

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MacBook Pro modellerinde siyah ekran sorunu

Reddit ve Apple gibi pek çok forumda rapor edilen sorun daha çok eski MacBook Pro modellerinde yaşanıyor. Kullanıcılar güncellemeyi kurduktan sonra siyah ekran hatası aldıklarını ve cihazın kullanılamaz hale geldiğini belirtiyor.

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Siyah ekran hatası ise hiç bir şekilde giderilemiyor. Kullanıcılar kurtarma moduna giremiyor, yeniden başlatamıyor, PRAM ve SMC gibi ayarları da sıfırlayamıyor. Apple servisinin cihazları getirmesini istediği kullanıcılar mevcut.

Sorunun daha çok 2013 ve 2014 yılı 13 inçlik MacBook Pro modellerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Henüz Apple tarafından yapılmış bir açıklama yok ancak dediğimiz gibi yetkili servisler kullanıcılardan cihazlarını bakıma getirmelerini istemiş. Şimdilik bahse konu modellerin BigSur güncellemesini yapması istenmiyor.

https://wccftech.com/macos-big-sur-bricking-older-macbook-pro-models/

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