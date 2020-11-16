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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS Big Sur bazı cihazlarda çökmelere neden oluyor

    Özellikle 2013 ve 2014 yılı 13 inçlik MacBook Pro modellerinde macOS Big Sur güncellemesini kurarken siyah ekran hatası alındığı ve cihazın teknik servise çağrıldığı belirtiliyor.
    5 sa.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    macOS Big Sur bazı cihazlarda çökmelere neden oluyor

    Apple’ın geçtiğimiz haftalarda indirmeye sunduğu macOS Big Sur güncellemesi sorun yaşatmaya devam ediyor. Önce indirme sunucularında yaşanan problemlerin ardından şimdi de siyah ekran sorunu ortaya çıkmaya başladı.

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    MacBook Pro modellerinde siyah ekran sorunu

    Reddit ve Apple gibi pek çok forumda rapor edilen sorun daha çok eski MacBook Pro modellerinde yaşanıyor. Kullanıcılar güncellemeyi kurduktan sonra siyah ekran hatası aldıklarını ve cihazın kullanılamaz hale geldiğini belirtiyor.

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    Siyah ekran hatası ise hiç bir şekilde giderilemiyor. Kullanıcılar kurtarma moduna giremiyor, yeniden başlatamıyor, PRAM ve SMC gibi ayarları da sıfırlayamıyor. Apple servisinin cihazları getirmesini istediği kullanıcılar mevcut.

    Sorunun daha çok 2013 ve 2014 yılı 13 inçlik MacBook Pro modellerinde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Henüz Apple tarafından yapılmış bir açıklama yok ancak dediğimiz gibi yetkili servisler kullanıcılardan cihazlarını bakıma getirmelerini istemiş. Şimdilik bahse konu modellerin BigSur güncellemesini yapması istenmiyor.



    https://wccftech.com/macos-big-sur-bricking-older-macbook-pro-models/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    HolyHate (Emre Abay) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    evet bi hata yapıp imac e kurmaya çalıştım, hata verdi ve şuan hiçbirşekilde açılmıyor.. Recovery modlar da işe yaramıyor. Harddiskten boot atmayı deneyeceğim en son başlatmak için. Başka önerisi olan var mı?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    SSD olmayan bir Mac'e asla APFS sistemi kullanan bir macOS kurmak harddiskin ömrünü çürütüyor. 2017 iMac kullandım, macOS Mojave yüklüydü ve yemin ederim Quad'lı Windows 8'li PC 10 kat daha hızlıydı iMac'ten. Çökme sebebi budur demiyorum ama eğer eski iMac'inin yavaşladığını hissedenler varsa bence artık SSD olmayan bir iMac tercih etmesinler.
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    murphy adam (hasan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    2018 ve sonrası Macbook Pro 15" için de geçerli bir sorun. Muhtemelen restart sonrası yükleme tamamlamada server ile iletişime geçemiyor dedi Apple Support. Bugün servise bırakacağım.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Big Sur bir sürü özellik getirse de yükleme ve indirme aşamaları gerçekten rezil, hatalı ve böyle sonuçları oluyor.
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    435 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aaa olur mu mac çok sağlam asla çökmez çünkü yazılım değil, kurulduğu şey de bilgisayar değil. Apple nefretiniz yüzünden kötülüyorsunuz
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